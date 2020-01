A Live la lettera di Luigi Favoloso a sua madre: Nina Moric lo ha tradito con un amico per rovinare il suo lavoro

Nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 19 gennaio 2020, ampio spazio alla vicenda legata a Luigi Favoloso. Nello studio di Canale 5 ospite la madre di Luigi, la signora Loredana che ha affrontato Gianluigi Nuzzi e Alessandra Mussolini convinti entrambi che la signora non stia raccontando, e non abbia raccontato negli ultimi giorni, la verità su quanto accaduto a Luigi Mario. La madre del Favoloso però ribadisce la sua linea: era davvero preoccupata per la scomparsa di Luigi, poi quando ha ricevuto la mail le cose sono cambiate.

A proposito della mail, la madre di Favoloso chiede a Barbara d’Urso di leggerne un estratto per spiegare anche i motivi per i quali non crede a Nina Moric; chiede di leggere questa lettera perchè nella missiva suo figlio spiegherebbe, a suo dire, i reali motivi per i quali se n’è andato dopo aver lasciato Nina, sconvolto per quello che aveva scoperto.

Alla base di tutto ci sarebbe un tradimento. La signora non crede che Luigi Mario abbia fatto del male a Nina Moric, l’abbia picchiata come racconta e vuole che tutti sappiano anche la verità dell’imprenditore.

LA LETTERA DI LUIGI FAVOLOSO: SCAPPATO PER UN TRADIMENTO DI NINA MORIC

La lettera di Luigi:

“Cara mamma, non ti ho detto tutto! Ma io quel famoso 20 dicembre ho scoperto che sono stato tradito, in un modo osceno. La donna che dovevo sposare ha preso l’aereo per andare da un uomo con il quale io lavoravo e l’aggravante è che mi ha chiesto di tenere suo figlio. E poi è tornata come se niente fosse! E la cosa più grave è che l’uomo, che Nina ha sedotto solo per rovinare un mio progetto lavorativo a cui lavoravo da tanto tempo, quel 4 dicembre era diventato padre da 62 giorni!”

La madre di Luigi attacca nuovamente la Moric:

“Vieni a guardarmi negli occhi, dopo tutto il bene che ti ha fatto mio figlio. Lo sai bene che è grazie a lui se hai di nuovo Carlos vicino, perché tutto quello che stai facendo a mio figlio, io al tuo non lo avrei mai fatto! Tuo figlio è sempre stato trattato con i guanti da noi!”