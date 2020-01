Domenica Live, Nina Moric: “Luigi Favoloso mi minaccia con foto, ho paura è una persona deviata”

Un fiume in piena Nina Moric nella puntata di Domenica Live del 12 gennaio 2020. Questa volta tocca proprio alla modella raccontare la sua verità sulla storia di Luigi Favoloso. Ci sono delle cose molto gravi che Luigi ha fatto in passato e adesso sta continuando a fare delle cose che non deve fare. La Moric infatti è convinta che Luigi la stia minacciando. Ha spiegato che ha ricevuto delle immagini sui social, con delle frasi particolari. Foto intime e personali sotto le quali c’era scritto che questo può essere solo l’inizio. Nina ha detto che sono state inviate in modo criptato ma che lei è sicura che sia stato Favoloso a inviarle.

Nella puntata di Domenica Live di oggi Nina Moric ha spiegato che Luigi Mario Favoloso ha fatto violenza su di lei e su suo figlio Carlos.

Secondo il racconto della modella, oggi Luigi, dopo la sua presa di posizione in merito alla scomparsa ( alla quale non ha mai creduto) ha deciso di minacciarla con delle foto che potrebbero essere compromettenti.

NINA MORIC A DOMENICA LIVE: MINACCIATA DA LUIGI FAVOLOSO

“Ero in casa, una foto mia da sola, ero con lui chi se non lui poteva farmi queste foto. E’ una persona con la mente deviata. Ha sempre avuto un piano b in caso le cose andassero non come voleva lui. La scomparsa è una finzione sin dall’inizio. Io ho paura di questa persona. Io non voglio più sentire nulla di quello che ha da dire la madre di Favoloso che non si deve permettere di nominare mio figlio. E’ vero che l’abbiamo chiamata perchè Carlos è buono. E’ vero io non le ho detto nulla ma io questa cosa non avrei dovuto dirlo a nessuno. Io so per certo che questa cosa è stata organizzata da Luigi Mario e forse anche dalla sua famiglia” ha detto Nina Moric.

“Nella denuncia si parlava solo di me. Se sono preoccupata per mio figlio vado alla polizia e non nomino Nina perchè ci siamo anche lasciati. Io spero che stia bene io non gli auguro del male, auguro solo a loro di stare lontano da me. Non devono più parlare di me e di mio figlio. Se scompare mio figlio io non nomino la sua ex. Lo sai benissimo che non è con me…Per me la mamma sa tutto. Io credo che questo caso sia una vergogna per tutte le persone scomparse che ancora oggi non si trovano.Lacrime di coccodrillo, show must go on…Lei ha detto che non aveva il numero libanese io posso testimoniare che lei lo aveva ancora prima che Veronica lo dicesse. Davanti a te ha fatto finta di nulla. Poi venerdì va a dire della mail e aveva già ritirato la denuncia. Ma se mio figlio non si presenta davanti a occhi miei, io col cavolo che ritiro la denuncia con una mail, è un insulto per tutte le persone che soffrono. Io con tutto il bene che gli ho voluto, io adesso mi dissocio da tutto questo ” ha raccontato Nina a Domenica Live.

“Lui adesso non ha nulla da perdere, io ho paura per me. Se è arrivato a questi livelli, può fare di tutto” ha detto Nina parlando di Luigi Favoloso come di una persona disturbata.

“Io non mi merito un figlio speciale come Carlos per quello che ha passato per colpa mia” ha detto Nina Moric.

La modella ha comunicato che denuncerà Luigi per le minacce ricevute ma non lo ha invece mai minacciato per le violenze.

“Questa non è la mia versione è la verità” ha detto Nina rispondendo alla conduttrice che ricorda che questa è appunto la versione della Moric.