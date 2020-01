Samantha De Grenet a Vieni da me, un figlio perso a 20 anni e un matrimonio annullato (Foto)

In pochi forse lo sanno ma Samantha De Grenet si è sposta la prima volta quando aveva solo 20 anni, il suo primo marito è stato Pierfrancesco Micara, un matrimonio poi annullato che racchiude un dolore (foto). La De Grenet oggi è mamma felice e del tutto innamorata del suo Brando ma quando ha deciso di sposare Micara era incinta di un altro figlio, un bambino che ha perso al terzo mese di gravidanza. A Vieni da me la splendida ex modella osserva con tutti gli altri le foto del suo primo abito da sposa. Nozze al castello di Bracciano, lo stesso che avrebbero poi scelto anni dopo Eros Ramazzotti e Tom Cruise per i rispettivi matrimoni. Un matrimonio durato pochissimo, Samantha De Grenet si era già pentita durante il viaggio di nozze, aveva già cambiato idea e spiega che erano innamoratissimi, Pierfrancesco aveva sei anni più di lei che rimase incinta. Insieme decisero di anticipare i tempi e di sposarsi, in chiesa.

SAMANTHA DE GRENET HA PERSO IL SUO PRIMO FIGLIO

Perse il bambino prima delle nozze. Una notte si sentì male, avvertiva le doglie come in un parto. Oggi pensa che in quel periodo non fosse molto lucida, che il dolore per quel lutto non la facesse riflettere. Credeva che solo Pierfrancesco potesse aiutarla e comprendere il suo dolore. “Poi la storia è finita, ci siamo trovati completamente su due binari diversi. Il matrimonio è stato annullato dopo tanti anni ecco perché il primo matrimonio con Luca l’ho fatto in comune”.

SAMANTHA DE GRENET E’ STATA MALE, IL 2018 UN ANNO DI PAURE E SOFFERENZA

Oggi ne parla senza provare più quel dolore che ovviamente la nascita di Brando le ha portato via, senza forse ricordare più nemmeno di quell’amore anche l’aveva portata davanti all’altare a dire il suo sì a soli 20 anni.