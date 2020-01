La battuta di Claudio Lippi su Amadeus non è piaciuta a tutto il pubblico della Prova del cuoco

Attimi di imbarazzo oggi a La prova del cuoco per una frase di Claudio Lippi rivolta ad Amadeus ma il conduttore ha subito messo le mani avanti: la sua non è una polemica. Nessuna intenzione di fare polemica ma è un po’ come buttare la pietra e nascondere la mano ma ormai si sta davvero esagerando e ovviamente parliamo delle parole in conferenza stampa dette dal conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020. Lui ha voluto 10 donne al suo fianco, ci sembra che chi lo ha preceduto non abbia mai scelto tra le più “bruttine” ma questo è solo l’inizio perché sono le parole rivolte alla fidanzata di Valentino Rossi a riempire ormai la bocca di tante persone. Un commento non perfetto da parte di Amadeus e resterà ormai nella storia quel “Sa stare u passo indietro rispetto a un grande uomo”. Laura Boldrini vuole che Amadeus si scusi pubblicamente, le scuse non arriveranno perché sarebbe come ammettere di avere offeso qualcuno. Ma chi si è offeso? La diretta interessata non ci è rimasta male, ha capito il senso di quelle parole, che ripetiamo potevano uscire fuori anche meglio dalla bocca di Amadeus. Si sta esagerando? Forse sì e anche Claudio Lippi ha voluto aggiungere il suo pensiero e in modo forse un po’ troppo ironico, ma senza polemica, gli crediamo che non volesse ferire il collega ma difendere le donne.

CLAUDIO LIPPI: “A DIFFEERENZA DELL’AMICO AMADEUS…”

In cucina con sua figlia Lippi ha preso al volo uno dei tanti momenti in cui oggi si ripetevano complimenti su complimenti nei confronti delle donne e si è espresso sul caso del momento: “A differenza dell’amico Amadeus io le donne le faccio andare avanti e non dietro… ma non è polemica”.

L’espressione attonita di Elisa Isoardi ha sottolineato anche di più quelle parole e ancora di più l’ha fatto il suo silenzio: “Andiamo avanti, io sto zitta”.





A difesa di Amadeus anche Fiorello in risposta alle deputate: “Il passo avanti datelo voi in politica”. Ovvio che siamo dalla parte delle donne, ovvio che nessuna donna deve restare un passo indietro rispetto al proprio uomo o in qualsiasi situazione, ma puntare solo il dito contro senza guardare oltre non conduce a niente. Sui social tanti i commenti contro le parole di Lippi ma anche molti a suo favore.