Antonella Clerici torna in cucina e con Mauro Improta, l’annuncio fa impazzire i fan (Foto)

Non solo i fan ma anche gli amici e colleghi di Antonella Clerici e Mauro Improta hanno riempito di complimenti la coppia in cucina (foto). Quante volte negli anni a La prova del cuoco abbiamo visto insieme la Clerici con uno degli chef che con lei ha dato vita al cooking show. Maurino c’è sempre stato e quando la conduttrice è andata via dal programma l’ha fatto anche lui, sicuro di non tornare perché finiva un’era e un’altra uguale non era più possibile. Nessuna polemica ma è la storia di un legame, di un’amicizia e dell’immensa stima che va oltre un programma televisivo. Ci mancano entrambi in cucina ed è bastata la frase della conduttrice “Torno in cucina con MD” che l’entusiasmo di tutti è arrivato immediato. Poi un’altra foto e un altro commento: “Di nuovo insieme” e con Antonella Clerici in cucina c’era Mauro Improta, insieme come prima o quasi.

ANTONELLA CLERICI E MAURO IMPROTA CON LE VIDEORICETTE

La Clerici è testimonial di MD ma sembra che non si tratti di semplice pubblicità ma di videoricette che potremo rivedere. Sarà così? Sui rispettivi profili social mostrano il lavoro di oggi a Milano. Lo chef parla di progetti e di videoricette, aggiunge hashtag che incuriosiscono. Qualche scatto condiviso e poi i tantissimi commenti per entrambi, tutti pieni di entusiasmo nel rivederli di nuovo con il grembiule e la divisa uno accanto all’altra.





Era dunque questo l’impegno di lavoro che la conduttrice Rai aveva a Milano. E se è solo una serie di pubblicità a far tornare Antonella Clerici in cucina e con lei uno degli chef della vecchia Prova del cuoco più amati tanto basta per fare rivivere ai vecchi telespettatori gli anni passati tra ricette, canzoni, allegria e una vera famiglia che entrava in casa di tutti a mezzogiorno.