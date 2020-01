Massimo Boldi a Domenica In per la prima volta con la giovane fidanzata, per la Venier sono una coppia bellissima (Foto)

Quando Massimo Boldi ha annunciato di avere una nuova fidanzata e che lei, Irene Fornaciari, aveva 34 anni meno di lui, in pochi hanno creduto in un amore e vero ma oggi ospite a Domenica In la coppia ha smentito tutti (foto). Anche Mara Venier non credeva molto in questo amore, aveva magari paura che la nuova compagna potesse approfittare dell’attore, volere solo godere della sua notorietà. Invece le parole della giovane donna e il modo in cui oggi in tv lei guardava Massimo hanno fatto comprendere alla conduttrice che un amore importante e reale può esistere anche con la loro differenza d’età. La morte di Marisa, la moglie di Massimo Boldi, nel 2004, ha inevitabilmente distrutto lui che faceva sempre ridere tutti e che oggi ammette che solo non sa restare. Ricorda sempre con grande amore la madre delle sue figlie ma quel periodo così complicato quando è rimasto vedovo doveva superarlo. Ricordiamo tutti di un altro amore che lo ha deluso molto ma con Irene tutto sembra diverso.

COME SI SONO CONOSCIUTI MASSIMO BOLDI E IRENE FORNACIARI

Un incontro in treno, magari tutto merito del destino. Irene è organizzatrice di eventi e voleva Boldi per un progetto di lavoro, lui carino e disponibile ma non poteva partecipare. La scintilla per l’attore era però già scoccata, si sono rivisti e dopo due cene era già nata la loro storia. Li separano 34 anni ma sembra che loro non li avvertono.

Irene commenta a Domenica In che con lui ride sempre, certo che ha pensato alla differenza d’età ma è tale la vitalità, l’amore e la leggerezza che lui le dona che Massimo è il suo regalo, con lui solo gioia e felicità.

E’ stato complicato anche per lei perché sembra che non tutta la famiglia abbia ben accolto la loro relazione. La fidanzata di Massimo Boldi sul finire dell’intervista ringrazia la sua mamma per tutti i sacrifici fatti per lei e suo fratello, è lei la sua eroina.