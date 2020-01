Claudio Lippi assente a La prova del cuoco, che succede? (Foto)

Non tutti adorano a La prova del cuoco la coppia Elisa Isoardi e Claudio Lippi, c’è chi vorrebbe solo lei alla conduzione e chi solo zio Claudio ma l’assenza oggi si avverte (foto). In genere dà il via alle puntate lui e poi arriva la padrona di casa con o senza il suo cagnolino Zen ma oggi Lippi non è in studio, come mai? Via alla sigla, Elisa parte con la diretta e commenta subito che manca qualcuno ma nessuna motivazione sulla sua assenza. Il suo compagno di viaggio è influenzato, aveva un altro impegno? Lei continua a non spiegare, la curiosità sale e ogni tanto chiede “Zio Claudio dove sei?”. Si scherza sulla sua assenza, quindi niente di grave, nessun litigio, nessuna voglia di non esserci, forse davvero un po’ di febbre ed è a casa o magari ha solo fatto tardi e non è ancora arrivato in Rai.

SI AVVERTE L’ASSENZA DI CLAUDIO LIPPI A LA PROVA DEL CUOCO?

L’ironia di Lippi non piace a tutti, come è normale che sia. C’è chi lo adora e chi lo zittirebbe a ogni sua battuta. Anche Diego Bongiovanni in cucina scherza e commenta che la ricetta di oggi voleva farla da tempo ma aspettava che non ci fosse Lippi. Si scherza a La prova del cuoco quindi di certo non c’è nessun problema per l’altro protagonista che di certo vedremo magari già domani accanto alla Isoardi.





La puntata prosegue passando da una ricetta all’altra, tutte golose. Il fritto di Alessandra Spisni con mortadella e formaggio, il primo piatto di Daniele Persegani, la ricetta di Diego Bongiovanni e lo spazio favoloso di Gino Sorbillo sul come stendere la pizza e in più una bella sorpresa per il pubblico. Ma intanto, Lippi dove sei? Anche sui social nessun indizio.