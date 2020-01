Chi vuol essere milionario, stasera Enrico leggerà la domanda da 1 milione di euro

Come andrà a finire la scalata al milione di Enrico, il concorrente protagonista della prima puntata di Chi vuol essere milionario in onda la scorsa settimana su Canale 5? Il suo percorso è stato molto particolare: ha dimostrato di avere una grande cultura, anche un pizzico di fortuna che non guasta mai, e ha saputo chiedere gli aiuti al momento giusto. Ha raccontato la sua storia, quella di un giovane studente che ha scelto dopo gli studi in Italia di fare carriera e ha lasciato il nostro paese. Dopo un piccolo giro del mondo adesso fa tappa fissa in oriente. E’ un manager a Singapore. Una notizia che ha scatenato il pubblico sui social: molti si chiedono che cosa se ne possa fare dei “soldini” vinti a Chi vuol essere milionario, visto che di certo avrà una posizione economica importante a Singapore. Ma Enrico probabilmente sapeva che avrebbe puntato al milione, e vincere un milione di euro, che sia Italia o Singapore cambia la vita, eccome se la cambia.

CHI VUOL ESSERE MILIONARIO: SI LEGGE LA DOMANDA DA 1 MILIONE DI EURO

Nella puntata di Chi vuol essere milionario in onda oggi 29 gennaio 2020, Enrico leggerà la domanda da un milione di euro. Un risultato pazzesco, non era capitato molte altre volte di arrivare così in alto. E per il manager di certo quella di oggi sarà una giornata da ricordare.

Un ottimo risultato anche per Mediaset che di certo spera di incassare ascolti ottimi visto che, davvero raramente, c’è la possibilità che un concorrente possa arrivare a leggere, e quindi poi anche a vincere, un milione di euro.

Negli ultimi 20 anni, Gerry Scotti ha letto la domanda da 1 milione 6 volte, e tre giocatori hanno risposto esattamente. L’ultima volta nel 2011. In caso di vittoria, Enrico Remigio diventerebbe il quarto concorrente della storia del quiz ad aver vinto il massimo del montepremi.

Non ci resta che fargli un grande in bocca al lupo ( anche se sappiamo che le puntate sono state registrate per chi il destino di Enrico in qualche modo è già cambiato). Appuntamento quindi alle 21,30 circa con la seconda puntata di Chi vuol essere milionario della stagione 2020.

