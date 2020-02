Ascolti seconda serata Sanremo 2020 5 febbraio: Amadeus cerca il bis dopo il record del debutto

Grande attesa anche questa mattina per gli ascolti del Festival di Sanremo 2020. Dopo la grande soddisfazione della prima serata con gli ascolti da record incassati da Amadeus che con il suo Sanremo in share, ha battuto anche l’edizione di Claudio Baglioni dello scorso anno, piazzandosi in testa alla classifica della prima puntata più vista degli ultimi anni, si cerca di bissare questo successo. Il 52 % di ascolti per il Festiva nella prima puntata e con la seconda serata arriveranno altri numeri record? Lo scopriremo come sempre solo dopo le 10 con i dati auditel relativi agli ascolti tv del 5 febbraio 2020.

Una serata lunghissima, terminata abbondantemente dopo l’una di notte, che ha visto al termine della puntata, la prima classica provvisoria con i 24 brani in gara. In testa al momento Francesco Gabbani, con la sua Viceversa. A votare fin’ora, lo ricordiamo, solo la giuria demoscopica, da stasera si cambia: entrano in scena anche stampa, web e radio e sabato sera invece gran finale con il televoto del pubblico a casa che decreterà il vincitore di questa 70esima edizione.

Leggi qui la classifica dopo le prime due serate

Ma torniamo agli ascolti.

ASCOLTI SANREMO 2020: ECCO I DATI AUDITEL DELLA SECONDA SERATA 5 FEBBRAIO 2020

La seconda serata del Festival di Sanremo si è aperta con Fiorello, nei panni di Maria de Filippi. Lo aveva promesso il comico e una promessa è un debito. E così ieri lo abbiamo ammirato in tutta la sua bellezza con parrucca bionda, caramella in bocca. Imitazione che è stata apprezzata moltissimo anche da Maria de Filippi che ha chiamato nel corso della diretta per salutare il buon Fiorello e fare i complimenti ad Amadeus per il suo Sanremo. Ricordiamo che Maria è stata una delle poche conduttrici a schierarsi dalla parte di Amadeus dopo tutta la polemica sulle frasi infelici del direttore artistico sulle sue donne del Festival.

La puntata quindi si apre con il botto: dopo Don Matteo, questa volta Maria de Filippi/ Fiorello, avrà conquistato il pubblico?

La seconda serata è quella del calo fisiologico, succede quasi sempre. Da non sottovalutare anche la presenza di Chi l’ha visto su Rai 3, che comunque potrebbe fare cambiare anche la distribuzione dello share. Ci è sembrato che anche sui social, svanito l’effetto Achille Lauro della prima puntata, ci siano state meno interazioni, nel corso della serata. Ma è una sensazione, vedremo poi con i dati se sarà confermata.

Ricordiamo che lo scorso anno, la seconda serata del Festival dalle 21.26 all’1.04 – ha raccolto davanti al video 9.144.000 spettatori con il 47.3% di share . L’obiettivo da battere quindi è il 47% di share.

Ed ecco i numeri

Si migliora in share e valori assoluti, che numeri!