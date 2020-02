Al Bano con la figlia Romina a Verissimo, lei non capiva alcune scelte di suo padre (Foto)

A Verissimo il 7 febbraio 2020 ospiti nello studio di Canale 5 saranno Al Bano e Romina ma non la Power, la figlia, Romina jr Carrisi (foto). L’abbiamo ammirata deliziosa anche al festival di Sanremo con mamma e papà sul palco dell’Ariston, ritroviamo a Verissimo padre e figlia che a Silvia Toffanin raccontano anche della loro famiglia. La famiglia Carrisi dopo anni di tempesta ha riscoperto la serenità di un tempo, ne parla Romina jr senza mezzi termini; per lei e i suoi fratelli è stato fondamentale che i genitori ritrovassero insieme l’armonia. La giovane Carrisi a Verissimo confida che ha tirato un sospiro di sollievo quando è arrivata la bellissima giornata di sole con l’incontro tra mamma e papà. Adesso è felice, serena ma confessa che non capiva alcune scelte di suo padre, poi si è messa nei suoi panni e ha cercato di comprendere.

AL BANO E ROMINA POWER LITIGANO MA LA FIGLIA SA COME AGIRE

“Ho tirato un sospiro di sollievo perché dopo tanti anni di tempesta c’è stata una grandissima giornata di sole. Sono felice e rasserenata. Non capivo alcune decisioni di mio padre, ma ognuno ha un suo vissuto e un modo di voler bene diverso. Ho dovuto mettermi nei suoi panni per capire la sua prospettiva”. E’ normale anche vederli discutere e Romina Jr sa come intervenire.





Al Bano è davvero un leone, lo è anche di più oggi che si sente miracolato perché può ancora cantare nonostante il problema che ha avuto: “Ho avuto problemi serissimi perché avevo un edema alle corde vocali. Grazie alle cure di un medico francese sono riuscito a cantare meglio di prima. Quando ho capito che avrei potuto continuare per me è stato un miracolo”.

Il ricordo di Ylenia e quello di mamma Jolanda, dolori diversi da sopportare ma che Al Bano accetta facciano parte della vita, del dolore.