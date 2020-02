A Domenica IN una signora del pubblico contro Selvaggia Lucarelli: “Stai bene con Tina Cipollari”

Che cosa sarebbe stata questa puntata di Domenica IN post Sanremo se tra i giornalisti non ci fosse stata Selvaggia Lucarelli? Ce lo stiamo chiedendo da ore ed effettivamente, ogni spunto interessante e anche trash, diciamolo, del pomeriggio, è arrivato dalla giornalista. Dalla scelta di Elettra Lamborghini di andare via e non cantare, alla frase di Enrico Nigiotti che ha invitato tutti a fare più l’amore ed essere meno acide alla signora del pubblico che ha avuto i suoi 5 minuti di fama grazie allo scontro con la Lucarelli. In una manciata di secondi è successo praticamente di tutto.

Ma veniamo a questa simpatica signora vestita di bianco e rosso che già era finita su tutti i social mentre Alberto Urso stava rispondendo ai giornalisti, per il gesto fatto contro Selvaggia, la invitava infatti ad andare via, non essendo d’accordo con i consigli che stava dando al giovane cantante.

DOMENICA IN SHOW DI UNA SIGNORA CONTRO SELVAGGIA LUCARELLI

Mara Maionchi interviene contro la signora del pubblico che sta rumoreggiando contro Selvaggia Lucarelli per cercare di spiegarle che ai ragazzi si devono dire anche cose non piacevoli, pur sempre rispettandoli. La signora però, che Mara chiama davanti al palco, dice che non apprezza le critiche che Selvaggia sta facendo. E ci regala una vera perla, è il caso di dirlo: “Dovrebbe stare con Tina” sussurra la signora in bianco e rosso. La povera Selvaggia sembra persino non capire a chi si riferisca ma Mara, da fan accanita di Uomini e Donne, spiega che parla della Cipollari. Chiaramente Selvaggia è basita e prova a spiegare alla signora, chiedendole che mestiere faccia, che il suo è quello di giornalista e anche per questo deve criticare.

Purtroppo il tempo è poco ( per l’anno prossimo pensate a fare una puntata lunga fino alle 20, ce la meritiamo) e il siparietto più trash di questo pomeriggio viene interrotto! La signora torna al suo posto ma non è ancora finita qui perchè ci pensa Nigiotti a regalare altre perle, anche lui leggermente “avvelenato” per le parole di Selvaggia…