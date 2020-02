Francesco Facchinetti scappa via da Vieni da me altrimenti chi si arrabbia, Alessia o Wilma? (Foto)

Inviato a Sanremo per Vieni da me Francesco Facchinetti oggi era in studio accanto a Caterina Balivo tra gli altri ospiti del giorno (foto). Chi segue Vieni da me su Rai 1 sa che spesso gli ospiti del programma dopo la loro intervista non si trattengono a lungo per i vari impegni di lavoro e di vita privata, ci sono poi aerei e treni da prendere. Oggi il saluto anticipato è però toccato a Facchinetti, ma lui era l’inviato, l’occhio che ha seguito dalla città dei fiori il festival di Sanremo 2020. “Chi deve andare via?” ha chiesto la padrona di casa agli autori che le indicavano i suoi ospiti. Anche lei si è meravigliata e gli ha chiesto subito il perché, cosa dovesse fare di così importante. “Caterina, io sono padre di 4 figli”. Immediata la risposta della Balivo: “Certo, li cresci tu tutti da solo!”. A quel punto Facchinetti si è sentito in dovere di spiegare: “Sì, ma oggi è il mio giorno e sai che le donne quando manchi il giorno che devi stare con i figli è finita”.

LA BATTUTA DI FRANCESCO FACCHINETTI A VIENI DA ME GLI CREERA’ PROBLEMI A CASA?

Caterina Balivo ha compreso subito la situazione e sorridendo gli ha dato il permesso: “Vai vai Francesco”. A chi si riferiva Facchinetti, alla moglie Wilma Helena Faissol o ad Alessia Marcuzzi? Papà di quattro figli, la prima, Mia nata dalla storia d’amore con Alessia, poi sono nati Leone e Liv dal matrimonio con Wilma e c’è anche la primogenita della Faissol. Una famiglia allargata bellissima e conosciamo anche la coppia che sui social mostra un po’ della loro vita.

FRANCESCO FACCHINETTI IN LACRIME A VIENI DA ME

Una spontaneità che il pubblico ha apprezzato molto mentre in molti si chiedono se fosse Wilma o Alessia a richiamare la sua presenza per i figli dopo una settimana a Sanremo.