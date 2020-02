Storie Italiane puntata ridotta il 12 febbraio 2020: inizia più tardi

Chi si è sintonizzato pochi minuti fa su Rai 1 ha potuto vedere che questa mattina non va in onda nel suo classico orario Storie Italiane. Il programma di Eleonora Daniele che sta registrando ascolti da record, ormai da una settimana, con anche 2 milioni di spettatori incollati alla tv al mattino, oggi infatti inizierà con qualche minuto di ritardo. La puntata di Storie Italiane del 12 febbraio 2020 andrà infatti in onda in formato ridotto. Eleonora Daniele e i suoi ospiti ci aspettano alle 11,10 dopo la diretta della Commemorazione di Bachelet che, come avrete visto, sta andando in onda proprio in questi minuti su Rai 1.

Oggi ricorre infatti il quarantesimo anniversario dell’assassinio del Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Vittorio Bachelet, avvenuto il 12 febbraio 1980.

Dalle 10 in onda invece lo speciale al cura del TG da Roma Palazzo dei Marescialli. Commemorazione del Vice Presidente del CSM Vittorio Bachelet a 40 anni dal suo assassinio in onda oggi su Rai 1.

STORIE ITALIANE LA PUNTATA DEL 12 FEBBRAIO 2020 IN FORMATO RIDOTTO

Chi si è sintonizzato quindi in questi minuti non ha trovato Eleonora Daniele con il suo bel pancione ma il programma ci aspetta comunque al mattino anche se con un orario diverso. Oggi 12 febbraio 2020 infatti, si va in onda alle 11,10.

