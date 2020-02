A Mattino 5 il fratello di Pago: “Non voglio commentare, voglio solo che sia felice e sereno”

Nella puntata di Mattino 5 in onda oggi 13 febbraio 2020, ampio spazio al Grande Fratello VIP. In particolare anche oggi si discute molto di quello che è successo nella casa quando Pedro, il fratello di Pago, è entrato. Gli opinionisti in studio non hanno peli sulla lingua e si schierano tutti dalla parte del fratello di Pago che ha deciso di dire al cantante quello che Serena aveva fatto, non ritenendo opportuno il gesto di mettere dei “like” al tentatore con il quale aveva avuto una sorta di flirt nel corso di Temptation Island VIP. Federica Panicucci spiega che la redazione si è messa in contatto con il fratello di Pago per capire se in qualche modo volesse rispondere alle parole di Serena. La conduttrice di Mattino 5 aggiunge che Pedro ha chiesto del tempo per lasciar calmare le acque ma poi arriva la telefonata in diretta perchè il fratello di Pacifico ha qualcosa da dire e lo fa direttamente dal programma di Canale 5.

A MATTINO 5 LA TELEFONATA IN DIRETTA DEL FRATELLO DI PAGO

Il fratello di Pago ha deciso di chiamare in diretta per spiegare il perchè oggi non è presente in studio; al momento preferisce che suo fratello faccia il suo percorso serenamente e se ha deciso di stare al fianco di Serena va bene così. Pedro quindi non vuole aggiungere nulla e non vuole commentare quello che è successo dopo il suo ingresso nella casa nonostante Serena abbia usato delle parole molto forti rivolgendosi a lui.

Pedro quindi spiega che per il momento, non vuole dire altro. La Panicucci però gli fa notare che dalla casa sono arrivati attacchi pesanti da parte di Serena che ha detto cose molto gravi nei suoi confronti. “Non me la sento di ribattere” ha detto Pedro dicendo di non voler parlare della cosa. La conduttrice ribadisce però che Serena ha offeso anche la sua famiglia con attacchi molto pesanti.

“Per il momento va bene così io voglio che lui stia tranquillo e poi quando uscirà ne parleremo” ha continuato Pedro. “Lui è innamorato e quindi difende la persona che ama, quindi lui non vuole intromissioni. E va bene così. Io vorrei che lui scegliesse e che sia sereno e felice” ha detto Pedro.

La conclusione quindi alla conduttrice: “Pedro vuole essere prudente perchè sa che magari potrebbero fargli sentire questo audio per cui preferisce non dire nulla” ha commentato Federica.