Tra Pago e Serena Enardu volano coltelli nella casa del GF VIP dopo le parole di Pedro: pace ritrovata a rischio

Ampio spazio della puntata del Grande Fratello VIP 4 come sempre dedicata a Serena Enardu e Pago. Questa volta però niente filmati al miele per i due ma solo un confronto molto forte tra Pago e suo fratello Pedro che già via social e tramite giornali aveva fatto ben capire che il ritorno di fiamma, non era a lui cosa gradita. E ha chiaramente le sue motivazioni per non credere che questo fosse il momento giusto e il modo giusto. Il fratello di Pago infatti è convinto che tra i due le cose si possano anche risolvere ma Serena non sarebbe dovuta entrare nel gioco. Quello che però stupisce molto, sono le risposte di Pago che continua a dire di averlo voluto lui, come se sia stato lui a chiedere al Grande Fratello di avere Serena in casa, considerazioni che al pubblico a casa, sempre più confuso, non convincono.

Tra le altre accuse mosse dal fratello di Pago a Serena c’è quella di aver messo dei like alle foto di Alessandro, ex tentatore di Temptation che aveva fatto girare la testa alla nostra cara Serena. In un primo momento il discorso viene affrontato con toni pacati ma quando il fratello di Pago esce dalla casa Serena si scatena, anche perchè non ha gradito l’atteggiamento di Pago che sembra essere scocciato da due semplici like. Inizia una vera e propria guerra che è continuata tra una pubblicità e l’altra e non solo…

NERVI TESI NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP TRA SERENA E PAGO

Serena sembra non aver gradito molto l’ingresso del fratello di Pago in casa, viste quelle che sono state le accuse a lei mosse e sbotta:

“Non è venuto un cogli*ne ma è venuto tuo fratello che è anche un cogli*ne! Squallido! Ha portato le voci di tutta la tua famiglia, dell’agenzia… e tu? “.

Pago accusa Serena: “Tu non stai bene se non capisci che cose così mi fanno stare male, mi da fastidio! Tu non puoi pretendere che non mi dia fastidio! Non è fattibile questa cosa, è imbarazzante! Mai io ti ho detto comunque che ti credo!” ammette Pago. Serena però lo incolpa: “Tu lì dovevi stare con me, questo è quello che ci manca. Cosa ci siamo detti l’altro giorno? Io e te contro tutti! Io speravo che tu facessi quello che abbiamo deciso insieme e che invece non è durato per un caz*o di giorno!” .

Immaginiamo che questa situazione andrà avanti anche nella giornata di oggi per cui cercheremo di capire come i due abbiano deciso di affrontare insieme la cosa e se hanno anche deciso di superarla oppure no!