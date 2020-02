Casa Littizzetto a Che tempo che fa: un “format d’emergenza” che funziona

Di certo Luciana Littizzetto non si aspettava di cadere alla vigilia di Capodanno e finire su una sedia a rotelle per la riabilitazione post intervento e sicuramente gli autori di Che tempo che fa non immaginavano di dover “riorganizzare” il tutto. E visto che Maometto non può andare dalla montagna, la montagna va da Maometto con un nuovo format di cui la comica, con grande complicità di Fabio Fazio, è protagonista. Una sorta di “Casa Littizzetto” con la comica che intrattiene a casa sua grandi ospiti, ieri sera ad esempio, è stata la volta di un Piero Pelù divertentissimo, dopo il clamoroso successo della settimana scorsa con il maestro Vessicchio reduce da Sanremo. Un format nel format che è la vera novità di questa edizione di Che tempo che fa e che è vincente. Mettiamo da parte la Lucianina sulla scrivania di Fabio, qui abbiamo una scatenatissima Luciana in sedie a rotelle che è pazzesca. Stanca di questa reclusione forzata, presto però potrà tornare in studio, Luciana sembra aver lo smalto delle migliori occasioni e sfrutta lo spazio della sua casa per dei momenti televisivi che resteranno certamente nella storia del programma.

CASA LUCIANA UN FORMAT NEL FORMAT CHE FUNZIONA

Come non citare la cena a lume di candela vista la scorsa settimana con la Littizzetto di fronte a Beppe Vessicchio! E chi avrebbe mai pensato che Lucianina avrebbe ospitato a casa sua Piero Pelù, alla sua prima volta post Sanremo, per leggergli le frasi che ha pensato per i cioccolati Baci Perugina in occasione di San Valentino…E chi avrebbe mai immaginato di vedere Luciana Littizzetto in casa sua nei panni di Morgan! Insomma casa Luciana ci piace ancora di più del classico format che vediamo di solito alla domenica sera. Certo, immaginiamo che Luciana avrebbe preferito non doversi operare, non dover essere costretta alla reclusione…Ma ha saputo prendere in modo ironico anche questa situazione e l’ha sfruttata al meglio, complice anche l’ottimo lavoro fatto da tutta la squadra di Rai 2.

Promossa a pieni voti anche se le auguriamo di tornare presto in studio e di recuperare la migliore forma fisica anche se i collegamenti da casa sua ci mancheranno!