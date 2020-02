Luciana Littizzetto imita Morgan a Che tempo che fa e dedica la sua versione del brano a Fazio (VIDEO)

Ma di che cosa staremmo parlando oggi, di che cosa parleremmo domani se al Festival di Sanremo non ci fossero stati Morgan e Bugo? Un mistero che resterà per sempre senza una risposta. E visto che i due a Sanremo 2020 ci sono stati, il problema non sussiste. Si parla di loro ovunque e lo fa anche Luciana Littizzetto che nella puntata di Che tempo che fa in onda il 16 febbraio 2020 regala al pubblico di Rai 2 una incantevole imitazione di Morgan. Ecco forse incantevole non è la parola migliore, potremmo dire una super imitazione! La comica, che è ancora in collegamento da casa sua, si veste da Morgan e riscrive i primi versi di Sincero,proprio come ha fatto il cantante per Bugo. Ma questa volta il brano è dedicato al “suo Bugo” ovvero a Fabio Fazio che non può che ascoltare il brano che Lucianina gli ha dedicato.

LUCIANA LITTIZZETTO IMITA MORGA E FA LA SUA VERSIONE DI SINCERO

“Caro il mio Bugo Nero, ho scritto una bugolica” ha esordito Luciana/Morgan che ha chiesto di poter cantare il brano.

“Le brutte intenzioni la maleducazione, la tua brutta figura che fai sempre , la tua pedanteria la tua lagnanza, sei senza chiappe e hai anche un po’ di panza” ha cantato Luciana Littizzetto mentre il buon Fabio Fazio non riusciva a trattenere le risate. “Ringrazia il cielo che sono in collegamento che io ti pianto su due piedi anche se uno è sgarrupato, io te lo dico che non vuoi capirla, io son Morgana e tu sei un mezzo pirla” ha proseguito Luciana versione Morgan/Morgana.

Lo spettacolo è poi proseguito con l’arrivo a casa di Luciana Littizzetto di Piero Pleù che si è fermato insieme alla comica per esibirsi insieme a lei e regalare al pubblico di Rai 2 altri momenti di grande spettacolo.

Ecco il video dalla puntata di Che tempo che fa del 16 febbraio 2020

