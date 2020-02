Al posto suo per il ciclo Purchè finisca bene stasera su Rai 1: la trama

Dopo il successo del primo film del ciclo Purchè finisca bene in onda martedì scorso su Rai 1, questa sera si cerca il bis. Andrà in onda il film tv dal titolo Al posto tuo che racconta, anche stavolta, una storia ricca di equivoci. Una sorta di favola moderna che vede protagonisti due fratelli molto diversi tra di loro che si troveranno a dover cambiare vita per qualche giorno per capire che cosa si provi a essere “l’altro”. Risate, emozioni, amore: tanti gli ingredienti di questa commedia tutta italiana che la Rai propone nella prima serata del 18 febbraio 2020. Alessandro Tiberi avrà un ruolo molto particolare perchè sarà protagonista “doppio”. Interpreterà infatti due ruoli diversi. La storia raccontata è quella di due fratelli gemelli che saranno interpretati sempre dallo stesso attore!

Scopriamo qualcosa in più sulla trama del film tv in onda oggi alle 21,30 su Rai 1.

AL POSTO TUO PER IL CICLO PURECHE’ FINISCA BENE: LA TRAMA

Martedì 18 febbraio, andrà in onda in prima serata alle 21.25 Al Posto Suo, regia di Riccardo Donna, con Alessandro Tiberi, Aurora Ruffino, Andrea Bosca e Liz Solari.

I gemelli Damiano e Chicco hanno caratteri opposti e non si vedono da quindici anni fino a quando il padre Cesare decide che è arrivato il momento di farli riappacificare lanciando un ultimatum: avranno l’eredità di famiglia solo se per un mese l’uno vivrà nei panni dell’altro! E se per Chicco può essere vantaggioso fare il manager, per Damiano non sarà facile la vita da rider. Sul lavoro Damiano conosce la giovane rider Agata mentre Chicco conosce Ofelia, la fidanzata di Damiano, e capisce quanto ci si possa sentire soli nell’assumersi grosse responsabilità… Agata sembra affezionarsi molto al suo nuovo amico e anche Damiano per la prima volta guarda al di là del suo naso…E bisogna dire che anche tra Chicco e Ofelia nascerà una certa complicità anche perchè per la prima volta, l’uomo che ama ascolterà i suoi problemi e le starà vicino. Nasceranno dei nuovi amori o questo periodo di “scambio” servirà semplicemente i due giovani fratelli a riflettere? Per il gran finale appuntamento a stasera su Rai 1.

Purché finisca bene, prodotte da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction, che raccontano il nostro vivere quotidiano e le relazioni interpersonali nello stile brillante della commedia sentimentale.