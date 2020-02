Sei un mito è il nuovo programma di Antonella Clerici: come sarà?

Il nuovo direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha dichiarato nel corso delle conferenze stampa di Sanremo che Antonella Clerici sarà uno dei volti della rete per questa stagione. Non riusciva a credere come mai per diversi mesi, fosse stata messa da parte, ritenendo la cosa “una bestemmia“. E la Clerici a sua volta si diceva pronta a tornare sul piccolo schermo dopo un anno difficile. Aveva già detto che avrebbe portato in tv una sorta di versione rivisitata di Ti Lascio una canzone e così sarà. La Clerici torna in primavera con il nuovo programma Sei un mito. Ma come sarà questo show che vedremo nel prime time di Rai 1? Pochissime al momento le informazioni in merito. Ma quello che è certo è che riporterà la leggerezza tanto cara alla conduttrice e anche la musica con i bambini in prima serata.

La domanda però a questo punto, sorge spontanea: funzionerà? Ti lascio una canzone era stato accantonato per gli ascolti non troppo brillanti che aveva incassato nelle ultime edizioni. Quale sarà la soluzione per un nuovo programma che sembra essere comunque in qualche modo legato al passato? Il direttore di Rai 1 aveva promesso delle novità per la Clerici che forse arriveranno a settembre.

Nell’attesa quindi si sperimenta con Sei un mito che potrebbe far riscoprire al pubblico il talento dei più piccoli. Se funzionerà poi, lo scopriremo solo seguendo lo show, inutile provare a comprendere prima quali siano le potenzialità.

SEI UN MITO E’ IL NUOVO PROGRAMMA DI ANTONELLA CLERICI PER RAI 1

Sei un mito dovrebbe andare in onda al venerdì sera, debuttando subito dopo l’ultima puntata de La Corrida di Carlo Conti. I protagonisti saranno bambini e ragazzi, giovani talenti musicali che avranno il compito di far rivivere i decenni più belli e rappresentativi della musica italiana con le canzoni più amate. Un mix tra I migliori anni e Ti lascio una canzone con lo sguardo sempre rivolto a Sanremo che piace così tanto al pubblico.

L’imperativo in questo caso è far divertire: è questo senza dubbio l’obiettivo di Antonella Clerici che si rivolgerà alle famiglie, ai bambini, a tutte le persone che davanti alla tv il venerdì sera cercano solarità e leggerezza.

QUANDO ANDRA’ IN ONDA SEI UN MITO IL NUOVO SHOW DI ANTONELLA CLERICI?

Sei Un mito dovrebbe debuttare il 17 aprile 2020. Per il momento è tutto! Attendiamo altre news per darvi delle anticipazioni su questo show del venerdì sera di Rai 1.

