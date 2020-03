Flora Canto bellissima in bianco a Vieni da me ma con Brignano niente matrimonio (Foto)

Flora Canto a Vieni da me questa volta è tornata per assegnare le emoticon ad alcuni colleghi e inevitabilmente le domande di Caterina Balivo portano a Enrico Brignano, arrivano al matrimonio che non c’è ancora stato (foto). E’ come sempre bellissima e in gran forma Flora, abito bianco, tacco dieci e grandi sorrisi. Mamma felicissima di Martina ma anche compagna amata e amatissima, solo che non arriva la proposta di nozze da parte di Brignano. La Canto scherza o davvero l’attore romano al momento non ha ancora intenzione di sposarla? Racconta che quando Martina è nata Enrico le ha anticipato che quando la figlia avrebbe iniziato a camminare si sarebbero sposati, voleva fosse la bimba a portare loro le fedi all’altare. Martina ha iniziato a gattonare, poi a camminare, ma lui la rimetteva giù chiedendole di gattonare ancora per almeno 3 o 4 anni. Grandi risate, ride anche lei ma intanto attende la proposta più romantica.

LA SIMPATIA DI FLORA CANTO A VIENI DA ME

E’ tanto bella quanto talentuosa e simpatica l’ospite di oggi di Caterina Balivo. La regia mostra le sue parodie mentre prende un po’ in giro le influencer, è impossibile non ridere. Distribuisce faccine ai colleghi e racconta dell’amicizia che la lega a Gigi e Ross, delle loro battutine durante l’ultima edizione di Tale e Quale Show. La prendevano spesso in giro, quando non cantava benissimo in diretta in prime time le dicevano di tutto.

FLORA CANTO COL PANCIONE

Flora ed Enrico hanno vari progetti: un altro bebè, un altro lavoro insieme a teatro o finalmente le nozze che i fan attendono con Martina damigella d’onore? “Non c’è stata nessuna proposta. Lui, quando Martina era piccola, diceva che ci saremmo sposati quando la bambina avrebbe potuto portarci le fedi. Quando Martina ha cominciato a camminare, la rimetteva giù chiedendole di gattonare per almeno tre o quattro anni“.