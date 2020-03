Uomini e Donne sospeso già da oggi: Mediaset taglia ancora nonostante le puntate registrate ci siano

E’ davvero difficile in questi giorni ( anche se chiaramente i problemi sono ben altri) stare dietro alle decisioni prese da Mediaset visto che i cambiamenti annunciati, subiscono poi delle variazioni una dietro l’altra. E’ il caso di quanto sta accadendo in questo momento con Uomini e Donne. La puntata del programma di Canale 5 in onda oggi 16 marzo 2020, come potrete vedere in questi minuti non sta andando in onda. Mediaset aveva annunciato che il programma di Maria de Filippi sarebbe andato in onda almeno per tutta questa settimana ( anche perchè erano state registrate un numero di puntate sufficienti a coprire questi 5 giorni). E invece alla fine si decide, come voi stessi potrete constatare, di non mandare in onda Uomini e Donne.

UOMINI E DONNE NON VA IN ONDA DA OGGI 16 MARZO 2020

Quando il programma di Canale 5 riprenderà ci ritroveremo quindi con delle puntate che sono state registrate forse persino due mesi prima…Se per il trono over la cosa può anche avere un senso, visto che i protagonisti dello show possono vedersi ( nei limiti imposti dal nostro governo e da questa emergenza) senza particolari difficoltà, o quanto meno possono sentirsi, discorso completamente diverso va fatto per il trono classico. Ha senso mettere in stand by dei tronisti giovani che non possono avere nessun contatto con i loro corteggiatori che già non vedono da almeno una decina di giorni e che potranno magari tornare a vedere non prima di altre due settimane? Difficile a dirsi…

In ogni caso, come potrete vedere dalla immagine che apre questo articolo, ieri la programmazione di Mediaset era ben diversa. Oggi infatti sarebbe dovuto andare in onda il trono over, con tanto di anticipazioni arrivate sulla pagina FB del programma di Maria de Filippi. E invece a quanto pare Mediaset taglia. Lo ha fatto con Forum quindi, con Uomini e Donne e lo farà anche con Avanti un altro ( da oggi andranno in onda anche le repliche del programma di Bonolis che non ci sta e dai social critica l’azienda).

Il motivo di questa scelta è solo uno, anche se molti potrebbero non comprenderlo. Mediaset è una tv commerciale e ha bisogno di vendere i suoi spazi. E probabilmente anche se gli spettatori davanti alla tv sono molti di più, gli inserzionisti non sono poi così propensi all’investimento. Ci sembra possa essere solo questa l’unica motivazione nella carrellata di repliche sulle quali si punta, visto che le puntate, registrate, c’erano già.