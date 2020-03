Mediaset cambia ancora: sabato torna Verissimo con “le storie”

I movimenti nel palinsesto di Canale 5 sono ancora tanti e arriva anche una nuova decisione in merito alla programmazione del sabato pomeriggio. La passata settimana Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, non è andato in onda per lasciare spazio a film e soap nel pomeriggio della rete. Questa settimana però si cambia, anche per venire incontro alle richieste del pubblico che cerca, a quanto pare, anche attimi di evasione. Troppe le notizie in tv, troppi gli aggiornamenti su quello che giornalmente viviamo, un dramma senza precedenti.

Mediaset quindi decide di riportare nel sabato pomeriggio leggerezza e lo fa con delle puntate in replica di Verissimo. Vedremo quindi, a partire dalle 16,30, interviste già andate in onda ( anche se sulla pagina Fb del programma come data di inizio si segnala le 16,00).

VERISSIMO TORNA AL SABATO: ECCO COSA VEDREMO

Dai social di Verissimo:

Sabato, dalle 16.00 su #Canale5, appuntamento con le interviste più intense ed emozionanti di #Verissimo! Un abbraccio a tutti voi ♥️ #iorestoacasa Emma Marrone

Vediamo quindi come cambia la programmazione del sabato di Canale 5.

Dalle 13,40 alle 14,10 in onda regolarmente Beautiful.

A seguire andrà in onda un film del ciclo Inga Lindstrom. Vedremo il film dal titolo Il segreto del castello.

Alle 16, come da guida tv Mediaset, dovrebbe andare in onda Il segreto con un episodio di circa mezz’ora.

A seguire, alle 16,30 arriva Verissimo. “Le storie di Verissimo” è il titolo scelto per il programma che andrà in onda con le interviste più amate dal pubblico della rete.

Nella fascia pre serale confermate le repliche di Avanti un altro, che continuano a registrare ottimi ascolti. Poi invece in prima serata non ci saranno repliche di C’è posta per te, come qualcuno aveva immaginato. Probabilmente anche per la scelta della Rai di andare in onda con Fiorello, Mediaset punta su Checco Zalone. Per chi cerca leggerezza la serata si concluderà con Quo Vado.

