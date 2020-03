Alex Belli e la fidanzata bloccati e spaventati a Cuba chiedono aiuto a Pomeriggio Cinque (Foto)

In collegamento con Pomeriggio Cinque da Cuba oggi Alex Belli e Delia Duran hanno raccontato a Barbara D’Urso che sono bloccati, non possono rientrare in Italia, non ci sono voli ma non è questa la cosa peggiore, c’è altro che li preoccupa (foto). Osservando il profilo social dell’attore non sembrava fosse così in ansia invece in diretta su Canale 5 lui e la fidanzata hanno raccontato che sono bloccati da più di un mese e che la situazione è adesso davvero grave. L’emergenza sanitaria che viviamo in Italia riguarda tutti, la pandemia sembra avere mosso il governo cubano con un decreto in cui chiede a tutti i turisti di spostarsi in due strutture per poi tornare nei loro Paesi. Alex Belli racconta che sono migliaia i turisti presenti e che non sono certo gli unici italiani a Cuba. “Il problema è che non ci sono voli, solo due per il momento e sono già pieni, inoltre i pochi posti rimasti sono a prezzi improponibili”.

ALEX BELLI E LA FIDANZATA A CUBA HANNO PAURA MA NON POSSONO TORNARE IN ITALIA

Alex Belli evidenzia che riunire le tante persone, migliaia di turisti, italiani e non solo, è l’errore più grande, è l’errore che farebbe aumentare in breve tempo i contagi, non è difficile da immaginare. L’attore non riesce a comprendere come possa essere possibile una scelta del genere, come il governo cubano con l’esempio che ha osservando l’Italia possa immaginare che tutti i turisti presenti a Cuba si spostino in due strutture.

Se è vero è chiaro che il governo voglia tutelare il proprio Paese senza badare ai turisti. Barbara D’Urso ascolta l’appello di Belli ma non può fare altro. Alex e Delia non sono gli unici italiani che vorrebbero tornare a casa ma non possono. Sono tante le storie drammatiche di chi è bloccato fuori dall’Italia ma Cuba sembra spaventare più di ogni altra Nazione.