Nicola Porro torna in tv: guarito dal coronavirus ne parla anche a Quarta Repubblica

Nicola Porro torna in tv! Questa sera su Rete 4 andrà in onda la prima puntata di Quarta Repubblica, praticamente a un mese di distanza dall’annuncio della positività di Nicola Porro che, è stato tra i primi personaggi del mondo della tv ad annunciare di aver contratto il COVID19. Immaginiamo che ci sarà per lui una certa emozione anche perchè, da quando è andato in onda per l’ultima volta, di cose ne sono cambiate. Le distanze di sicurezza non sono solo suggerite, son un obbligo. Il numero dei contagi è cambiato anche se siamo in quella che gli esperti definiscono la fase di discesa. Oggi Nicola Porro torna su Rete 4 e racconterà certamente anche come è stata la sua di quarantena. Non ha avuto bisogno dei ricovero in ospedale, come ha raccontato anche sui social; nei suoi video giornalieri ha fatto il punto della situazione ben spiegando, che il COVID19 è un nemico tosto da sconfiggere.

“Oggi torno in tv e sono molto felice” ha detto il giornalista che è guarito ma, come potrete voi stessi constatare, mostra ancora i segni del virus, ha una brutta tosse che non sembra passare.

QUARTA REPUBBLICA OGGI SU RETE 4: NICOLA PORRO TORNA IN DIRETTA

Al centro della puntata, numerosi servizi realizzati per fare luce sull’evoluzione della pandemia, con immagini e testimonianze inedite da Wuhan – la città cinese da cui l’epidemia di Coronavirus è partita tra dicembre 2019 e gennaio 2020 – e un’inchiesta sulle carenze nell’approvvigionamento di mascherine per medici e infermieri che lavorano in prima linea negli ospedali italiani e per la popolazione, ora che in alcune regioni sono diventate “obbligatorie”.

Al dibattito prendono parte la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (in diretta, ore 21.30), il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana (in diretta, ore 22.40), il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia (in diretta, ore 21.30), il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti (in diretta, ore 22.40), il viceministro allo Sviluppo Economico Stefano Buffagni (in diretta, ore 22.40), il deputato Andrea Ruggieri (Forza Italia), il fondatore ed europarlamentare di Azione Carlo Calenda, l’amministratore delegato di Pirelli Marco Tronchetti Provera (in diretta, ore 21.30) e il virologo Giovanni Di Perri (in diretta, ore 21.30).