Mara in onda anche a Pasqua: gli ospiti di Domenica IN il 12 aprile 2020

Per fortuna che c’è zia Mara! In questo aprile che sembra giugno, per quello che riguarda la programmazione televisiva, ci sono alcuni amatissimi programmi che per fortuna resistono! Tra questi c’è Domenica IN che continua a regalare qualche momento di distrazione, e di sana leggerezza come ci ricorda Mara Venier, anche nel momento più difficile che l’Italia ha vissuto negli ultimi anni. E Domenica In torna anche a Pasqua con una puntata imperdibile il 12 aprile 2020.

Generalmente vi avremmo detto che Mara, avrebbe tenuto compagnia a tutte le persone che per vari motivi non avrebbero potuto passare la Pasqua al mare, in montagna, o in famiglia con la tv spenta! Questa volta vi diciamo che Mara ci sarà per tutti noi che resteremo a casa rispettando le regole. Mentre ci mangiamo un buon pezzo di pastiera fatta in casa, mentre gustiamo un pezzo di Colomba o beviamo un buon caffè. Mentre ci coccoliamo i nostri figli, mentre ci prendiamo cura dei nostri genitori Mara ci sarà. Anche per chi non vive un momento semplice. Da oltre un mese siamo chiusi nelle nostre case. Non tutti hanno le stesse possibilità economiche, non tutti vivono in case con giardini…Qualcuno vive in quarantena nella sua camera da letto per non rischiare di contagiare i suoi cari, altri sono malati ma restano a casa perchè non gravi da necessitare il ricovero. Insomma questa Pasqua non è uguale per tutti e no, non siamo tutti nella stessa barca. Ma siamo uguali quando ci mettiamo davanti alla tv per passare un po’ di tempo in leggerezza e lo faremo Domenica con Domenica IN.

Vediamo quindi chi ci terrà compagnia!

DOMENICA IN GLI OSPITI DEL 12 APRILE 2020: ECCO CHI CI SARA’

Gina Lollobrigida racconterà la sua particolare domenica di Pasqua in compagnia dei suoi amici a 4 zampe; Francesco Renga si collegherà dalla sua casa di Brescia; Rocio Munoz Morales racconterà il momento particolare che sta vivendo in casa insieme al compagno Raoul Bova e alle loro bambine e con il cuore alla sua Spagna; Daniele Liotti farà una sorpresa a Mara Venier, insieme al cast del film “Un figlio di nome Erasmus”, visibile in streaming, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis.

Donatella Rettore si collegherà dalla sua casa di Castelfranco Veneto e insieme a Michela Vittoria Brambilla lancerà l’appello a non abbandonare gli animali in particolare in questo periodo di emergenza da coronavirus.

Katia Ricciarelli, insieme al tenore Alfio Bonanno in collegamento da New York, canterà la canzone “Hallelujah”, accompagnata dal coro di bambini “Le dolci note”.

Ci sarà anche spazio per le dolcezze di Pasqua con il noto chef e pasticcere Ernst Knam, in collegamento da Alassio.

Appuntamento a domenica con una nuova puntata di Domenica IN in diretta alle 14 su Rai 1.