Mara Venier in lacrime a Domenica In: un abbraccio per tutti, soprattutto per le famiglie che soffrono per la perdita di un loro caro

Uova di Pasqua, Colomba in studio, un clima di pace e serenità anche per provare a entrare, in punta di piedi, nelle case degli italiani. Lo fa oggi Mara Venier nella puntata di Pasqua di Domenica IN, forse una delle più difficili di questo periodo. La conduttrice è andata in onda anche oggi, in questa domenica così particolare perchè la sua missione, anche a Pasqua, è quella di portare un po’ di leggerezza nelle case. Le case degli italiani, le case di tutti noi che oggi, tra una fetta di Colomba e un pezzo di uovo di Pasqua, proviamo a guardare avanti!

Ma le emozioni sono tante e Mara, con il monologo che ha aperto la puntata di Domenica IN di oggi, 12 aprile 2020, non ha potuto trattenere le lacrime.

MARA VENIER COMMOSSA NELLA PUNTATA DI PASQUA DI DOMENICA IN

Le parole di Mara Venier in questa puntata difficilissima: “Non avrei mai immaginato, mai pensato, di passare una Pasqua così, lontani dalla nostra famiglia, dai nostri amici, dai nostri affetti più cari, lontani da tutti. Io però sono convinta che in realtà mai nessuno abbia passato una Pasqua così vicina agli altri, così uniti, così… Tutti assieme” .

E ancora: “Oggi festeggiamo la Resurrezione, e speriamo che possiamo anche noi risorgere. Mi auguro che questa Pasqua sia una risurrezione per tutti noi, non soltanto per il nostro paese, l’Italia, ma anche per tutto il resto del mondo che sta soffrendo“.

Anche la conduttrice di Domenica IN si unisce a quello che è anche il nostro abbraccio virtuale, indirizzato a tutte le persone che sono ancora in prima linea, per combattere contro questo nemico. “Voglio abbracciare virtualmente e augurare una buona Pasqua a tutto il personale medico, agli infermieri, al personale sanitario. Soprattutto, voglio abbracciare tutte le famiglie che hanno perso i loro cari e che stanno soffrendo. Sono davvero troppe” ha detto la conduttrice.

E non sono poi mancate le lacrime anche quando è stato il momento di una dolce sorpresa, un video messaggio del nipotino di Mara, al quale è legatissimo, che per ovvi motivi, non vede da settimane!