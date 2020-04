Il nipotino di Mara Venier le fa una dolce sorpresa e le scoppia a piangere a Domenica IN (VIDEO)

Chi segue Mara Venier anche fuori dal piccolo schermo sa quanto sia legata ai suoi figli e ai suoi nipoti. Un amore davvero speciale quello che nutre per loro, come quello che prova per il piccolo Claudio. E in questi giorni di reclusione forzata, per i nonni, come ci ha ricordato Mara oggi a Domenica In, non è assolutamente facile stare lontano dai bambini.

Non si aspettava probabilmente di ricevere la bellissima sorpresa che il piccolo Claudieto le ha fatto. Un video messaggio per salutare la nonna. Per Mara gli altri bambini, con il saluto a Zia Mara, ma poi le poche parole che il suo dolce nipotino sa dire, tutte dedicate a lei.

La conduttrice non ce l’ha fatta. Dopo un monologo già complicato e difficile in questa domenica di Pasqua, rivedere il piccolo in tv, non è stato facile. Non è facile per nessun nonno stare lontano dal proprio nipotino. Non è un caso se abbiamo dovuto raccontare anche da queste pagine, tragedie accadute nelle ultime settimane.

Mara non ha resistito ed è scoppiata a piangere. Si è scusata ma si è detta sicura che tutti i nonni, oggi a casa come lei, comprenderanno i sentimenti che si provano in questa situazione che mai nessuno avrebbe immaginato.

LA COMMOZIONE DI MARA VENIER PER LA DOLCE SORPRESA DEL PICCOLO NIPOTINO

Qui il video dalla pagina Instagram dei colleghi di Bubino Blog

Non vediamo l’ora di rivedere tutti i nonni al parco con i loro nipotini, in giro per strada, in bicicletta. E non vediamo l’ora di rivedere anche Mara giocare sul lettone di casa con il piccolo Claudio!