Gemma Galgani chatta con Occhi Blu ma è un fake e il pubblico sui social scommette sul nome

Ci stanno preparando a una nuova primavera di cui questa volta non sarà protagonista Pamela Prati ma Gemma Galgani con il suo ammiratore misterioso? E’ quello che sembrerebbe dopo le prime puntate della nuova versione di Uomini e Donne dedicata alla conoscenza virtuale della dama torinese e di alcuni uomini che sembrano essere interessati a lei. Maria de Filippi aveva avvertito Gemma: potrebbero essere delle sole oppure delle piacevoli sorprese.

Avrete visto che in queste prime due puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha intrapreso diverse conoscenze, tra le altre quella con Occhi Blu, tra i primi a iniziare a chattare con lei. Occhi Blu ha anche mandato una foto a Gemma e oggi, mentre su Canale 5 andava in onda la puntata del programma, alcuni spettatori molto attenti hanno iniziato a ipotizzare che lo sguardo visto sul PC della dama potrebbe essere quello di un noto attore.

Di chi sono quindi questi occhi blu?

A UOMINI E DONNE GEMMA CHATTA CON OCCHI BLU: E’ UN FAKE?

Secondo i telespettatori che seguono con passione Uomini e Donne, la persona vista nella chat potrebbe essere Armie Hammer, attore statunitense protagonista del film Chiamami col tuo nome. L’attore è molto conosciuto anche in Italia proprio per il grande successo che il film ha avuto. E’ infatti il co-protagonista maschile, Oliver, il giovane ricercatore americano che fa perdere la testa a Elio, che scopre proprio grazie al sentimento che prova per lui, di essere omosessuale.

La foto usata per le chat con Gemma Galgani, sembrerebbe essere proprio quella dell’attore americano. L’unico problema è che adesso Gemma leggerà tutti gli articoli e i commenti arrivati in merito e si porrà delle domande o forse le porrà anche al suo Occhi Blu per capire se è un fake oppure solo se si nasconde dietro uno sguardo famoso per evitare di mostrare i suoi veri occhi blu!

Nel frattempo noi continuiamo a chiederci se davvero non si potesse fare di meglio con un Uomini e Donne diverso da quello che stiamo vedendo…