Maria ascoltaci: Uomini e Donne e poi… con le coppie più amate è la soluzione

Ma vi immaginate che cosa sarebbe una puntata di Uomini e Donne dedicata al percorso nel programma di Andrea Damante e Giulia de Lellis, al riassunto di quello che è successo dopo e alle immagini della loro vita in quarantena? Picchi di share, curva nera verso l’infinito. Ora non sappiamo come andranno gli ascolti delle puntate di Uomini e Donne tornate sui nostri schermi in questi giorni, probabilmente saranno eccellenti. Ma quello che stiamo vedendo vale lo sforzo fatto? Una redazione a lavoro, Maria de Filippi a lavoro…Ma perchè farci sorbire di nuovo ore e ore di Gemma Galgani che si, è rimasta a Roma e non viaggia da Torino alla capitale ( questo è bene sottolinearlo giusto così a inizio puntata) ma che ha davvero dato tutto quello che si può dare. Come direbbero i più giovani “anche meno”. E del resto già ieri vi facevamo notare che l’entusiasmo iniziale verso il ritorno di Uomini e Donne si era smorzato dopo qualche minuti dall’inizio. Il pubblico si era diviso, non riuscendo ad apprezzare a pieno questa nuova formula.

UOMINI E DONNE LA SOLUZIONE? RACCONTARCI DELLE VECCHIE COPPIE

Abbiamo quindi pensato di dare un nostro consiglio, non che la redazione di Maria de Filippi ne abbia bisogno però le idee a volte, possono essere utili.

Il pubblico ama le coppie storiche del programma, quelle formate dai tronisti/troniste ma anche quelle nate nel trono over. Non sarebbe stato carino dedicare magari una puntata a Claudia e Lorenzo, per rivivere la loro storia e poi qualche fresca immagine della quarantena di coppia? E invece che sprecare Ida e Riccardo relegati su uno schermo, perchè non ricordarci come tutto ebbe inizio e come va ora. E poi di coppie che di certo volentieri avrebbero condiviso con noi una parte della loro “reclusione” potrebbero essercene anche diverse. Ci farebbe molto piacere rivedere Aldo e Alessia; ci piacerebbe vedere Francesca ed Eugenio per esempio. Solo per citare alcune delle coppie ma si potrebbe continuare: ci sono Elga e Diego, ci sono Beatrice e Marco, Teresa e Andrea, Paolo e Angela…E poi tutte le coppie nate nel trono over. Ci avrebbero potuto dare anche uno spaccato di quotidianità diversa a più latitudini anche per provare a capire come in tutta Italia si vive questa emergenza. E con le loro storie d’amore nate in tv, ci avrebbero dato la giusta dose di buoni sentimenti che ci manca. Che ne dite?

