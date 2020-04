Elisabetta Gregoraci tra carbonara e tiramisù, la quarantena con il figlio è tutta in cucina (Foto)

E’ a Monte Carlo che Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo la quarantena con suo figlio Nathan Falco e a La vita in diretta racconta che lì non c’è lo stesso clima di terrore perché i contagi sono pochi. Anche lì però ci sono tutte le regole da rispettare, è possibile fare una breve passeggiata ogni giorno ma in molti preferiscono restare sempre in casa. Ci resta ovviamente anche lei che si ritrova con suo figlio a dovere inventare tante cose per stare e insieme e di certo la cucina è il modo migliore per fare qualcosa insieme che sia anche soddisfacente. La Gregoraci confessa che prima cucinava perché doveva, anche la mancanza di tempo la portava a preparare cose semplici, rapide, magari non cucinava sempre lei. In quarantena tutto è cambiato e un po’ come tutti anche lei si è messa ai fornelli. Dal tiramisù alla carbonara su Instagram l’abbiamo vista preparare tante cose buonissime con Nathan.

ELISABETTA GREGORACI ORMAI BRAVISSIMA IN CUCINA

Adora mangiare ma ha scoperto che è anche bravina in cucina e adesso condivide anche questo con suo figlio. Il tiramisù poi gustato a letto, la carbonara che è venuta buonissima e tanto altro ancora da preparare. A suo figlio manca tanto lo sport e anche a lei che ha paura di ingrassare se non fa attenzione. Continua ad allenarsi anche in casa ma non più come prima. Si ritrova a camminare da una stanza all’altra prima di andare a dormire per smaltire ciò che mangia.

E’ sempre in forma perfetta, bellissima. Nei suoi racconti a La vita in diretta c’è anche Flavio Briatore, non dice molto ma hanno trascorso tutti e tre insieme il compleanno del bambino e anche la Pasqua. Non vede l’ora che tutto passi per tornare in Calabria dalla sua famiglia e intanto cucina.