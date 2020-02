Elisabetta Gregoraci compie 40 anni e festeggia tra regali e rose rosse (Foto)

Elisabetta Gregoraci ha appena compiuto 40 anni e stasera si sta preparando per la gran festa; sul suo profilo social ha anticipato qualche dettaglio del suo party ma il suo regalo più grande l’ha già ricevuto (foto). Una festa di compleanno organizzata con grande emozione dalla showgirl calabrese che da qualche giorno aveva iniziato il conto alla rovescia entusiasta di festeggiare il gran traguardo. Il momento più tenero e divertente è stato quando allo scoccare della mezzanotte il figlio Nathan Falco le ha portato su un broccolo le 4 candeline accese. Gli auguri più belli tra risate e tenerezze. Il figlio l’ha sorpresa sul divano di casa in tutta semplicità. Poi il mattino dopo una rossa rossa e una piccola torta con la candelina, tutto l’amore possibile per la sua mamma. E’ lui il regalo più grande che le ha fatto la vita, il figlio nato dal matrimonio con Flavio Briatore. Una storia d’amore finta già da tempo ma tra i due ex durano affetto e stima reciproci per l’amore che hanno vissuto e per il loro bambino.

ELISABETTA GREGORACI TRA FIORI E REGALI PRIMA DEL PARTY

E’ Nathan Falco l’uomo più importante della sua vita, non ha dubbi la Gregoraci nel fare il bilancio della sua vita, dei suoi primi 40 anni. La splendida showgirl ha condiviso sul suo profilo social i momenti più belli con suo figlio, poi ha mostrato alcuni regali.





“Tanti auguri a me” ha scritto fiera di ciò che è riuscita a costruire nella sua vita. Nonostante i dispiaceri dell’ultimo festival di Sanremo a molto da festeggiare. In tantissimi le hanno già fatto gli auguri e in tanti le hanno regalato fiori. Tra i regali anche un meraviglioso bracciale Cartier e una cornice enorme con tre sue foto. Poi ha svelato qualche dettaglio del party di stasera, ancora tantissime rose rosse e tutta la sua emozione.