Manuela Arcuri confida il momento più buio della sua vita e arriva suo figlio (Foto)

Una nuova puntata di Vieni da me oggi e prima ospite Manuela Arcuri, in collegamento da casa sua, pronta a rispondere alle domande al buio, felice nel presentare a tutti suo figlio Mattia (foto). Tante le domande per l’attrice che non è mai in imbarazzo nel rispondere, lo fa notare anche Caterina Balivo, non si tira indietro dinanzi a nessuna curiosità, parla del matrimonio che non ha ancora organizzato con il papà di suo figlio, degli ex e anche del momento più buio della sua vita. Nessun dramma o tormento, Manuela Arcuri ha superato quel periodo, era legato al desiderio di avere un bambino ma che sembrava non arrivare. Racconta che aveva anche preso una pausa dal lavoro ma dopo un anno e tante lacrime stava quasi per cedere, pensava non sarebbe mai diventata mamma. Forse molte donne potranno comprenderla, quando desideri avere un figlio ogni mese è un dolore e per lei era così, piangeva, sottolinea quella sofferenza. Anche in passato non ha mai nascosto quel desiderio, lo stesso che gli aveva fatto anche dimenticare un matrimonio così tanto desiderato.

IL FIGLIO DI MANUELA ARCURI CON LA SUA MAMMA PER VIENI DA ME

Poi è arrivato Mattia e per lei niente è stato più importante, si è dedicata a lui ogni istante quando era molto piccolo. Arriva davvero Mattia in collegamento con la trasmissione di Rai 1, accanto alla sua mamma. Bellissimo, una voce tenerissima mentre ringrazia la Balivo per gli auguri di compleanno.

Ha appena compiuto 6 anni ma il suo regalo grande è stato avere la mamma sempre vicino in questa quarantena.

Manuela ricorda l’esperienza a Ballando con le Stelle, le critiche ricevute di continuo dai giudici che la volevano vedere più aggressiva, ma lei non è così, è una donna dolcissima, ancora di più da quando è mamma. Spesso si confondono le persone con i personaggi che hanno interpretato.