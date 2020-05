Due feste di compleanno per il figlio di Manuela Arcuri, critiche e auguri (Foto)

Manuela Arcuri ha organizzato due piccole feste di compleanno per suo figlio Mattia, il piccolo ha compiuto 6 anni ed è stato ovviamente felice dopo i due mesi di quarantena di festeggiare con nonni e zii. Un party in giardino e tutta l’emozione di mamma Manuela e del papà, Giovanni Di Gianfrancesco, tanti palloncini colorati e torta a tema Doraemon per il festeggiato. Nonni, genitori, zii e nessun amichetto, solo tra parenti, come le regole impongono in questo periodo di fase 2 per l’emergenza coronavirus, ma c’è chi ha ricordato alla Arcuri che sono ancora vietati i party, le feste, in casa, mangiare tutti insieme. C’è chi non ha potuto fare a meno di commentare che tra il gruppetto di persone mancano sia le distanze che le mascherine. Tutto vero, purtroppo come sempre c’è chi è molto attento non solo alle regole ma al bene della propria famiglia, e chi non ci bada.

MANUELA ARCURI FESTEGGIA IL COMPLEANNO DEL FIGLIO

Sembra ci siano state due piccole feste per il piccolo Mattia ma forse non è così, anche se ci sono il cambio d’abito e le torte diverse. In ogni caso manca davvero la distanza ma l’attrice è felice, per due giorni ha dimenticato il lockdown e tutti i problemi.

“Sono stati due giorni fantastici, pieni di gioia, abbiamo dimenticato per poco il lockdown aprendo i nostri cuori, abbiamo riso e festeggiato i tuoi 6 meravigliosi anni. Sei il mio amore, la mia vita, il senso di tutto. Ti auguro di crescere felice e con animo buono e sensibile. Mamma sarà sempre al tuo fianco”. Una festa casalinga a cui hanno partecipato gli zii Sergio con la fidanzata e Marco, i nonni e forse nessun altro, tutto in famiglia. Felice più di tutti ovviamente Mattia.

