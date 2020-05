Caterina Balivo lascia Vieni da me e già c’è chi può sostituirla?

La quarantena ha portato Caterina Balivo a un nuovo futuro, nuovi progetti e desideri? La conduttrice di Vieni da me è pronta a lasciare il suo programma, di nuovo? La conduttrice campana non ha aperto bocca sulla questione, Vieni da me non risulta tra i programmi che rivedremo a settembre ma in realtà il lavoro sui palinsesti è rallentato per tutti, la verità è che gira voce di una staffetta tra Caterina Balivo e Francesca Fialdini. Il programma che da lunedì è tornato in diretta su Rai 1 è seguitissimo, non ci sarebbe un problema di ascolti dietro il presunto addio ma una scelta che parte proprio dalla quarantena appena vissuta. Caterina Balivo come Antonella Clerici desidera dedicarsi più alla famiglia che al lavoro, senza abbandonarlo, semplicemente invertendo le percentuali, le priorità nella sua vita. Ad anticipare il cambio di rotta CheTvFa ma tutto è ancora da discutere.

CATERINA BALIVO PRENDE IL POSTO DI FRANCESCA FIALDINI E VICEVERSA?

La staffetta non dispiacerebbe ma pensando al percorso fatto dalla Balivo tutto risulta così strano o forse no. Prima l’addio a Milano e alla fortunatissima Detto Fatto poi tutta la fatica per decollare con Vieni da me e adesso c’è già un’altra trasformazione in corso?

Come la Clerici la Balivo vorrebbe lasciare l’appuntamento quotidiano con la tv per dare più spazio alla sua famiglia, affascinata anche dalle dirette Instagram in coppia con il marito per My Next Book. A ruota libera la domenica pomeriggio sarebbe il posto giusto per lei? Non c’è dubbio che Francesca Fialdini sarebbe perfetta nello studio di Vieni da me. Due conduttrici molto amate, due programmi molto seguiti, una staffetta che potrebbe non dispiacere. Il tutto è solo frutto di anticipazioni non ufficiali, bisognerà attendere un po’ prima si saperne di più, almeno la fine della stagione televisiva.