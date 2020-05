Per Gemma Galgani un altro giovane corteggiatore: Occhi Blu pronto a soddisfare le sue esigenze

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi 14 maggio 2020 abbiamo visto un piccolo assaggio di quello che succederà nello studio di Canale 5 domani! Si chiude la settimana all’insegna di Gemma Galgani. Ancora una volta la dama torinese arriverà a centro studio e vedremo che cosa è successo negli ultimi giorni. Sembra infatti che Gemma sia uscita in settimana con il giovanissimo Occhi Blu. Ancora una volta per la dama torinese quindi arriva un altro giovane pronto a fare la sua conoscenza. Se non abbiamo capito male, Occhi Blu è molto “più anziano” di Sirius. Mentre Nicola infatt ha 26 anni ( 44 anni di differenza con la Galgani), Occhi Blu ha tutta un’altra età…Si scherza ovviamente visto che il nuovo corteggiatore di Gemma è infatti molto giovane, rispetto a lei. Occhi Blu che arriva dalla Sicilia ha infatti 38 anni. Ha incontrato Gemma in una uscita in esterna e a quanto pare tra i due sembrerebbe esserci stata una certa sintonia, almeno a giudicare dallo sguardo di Gemma. Fino a questo momento le conoscenze portate avanti in chat non sono state poi così esaltanti, a parte Sirius che per ovvi motivi, è rimasto in studio ( è bene dire che tutti credono che sia una pantomima organizzata tra Gemma e il giovane, nessuno crede infatti alla sincerità nè di lui nè di lei, si stanno semplicemente usando a vicenda per share e altro) gli altri si sono dimostrati una delusione, almeno per Gemma.

GEMMA GALGANI CONOSCE OCCHI BLU: RESTERA’ IN STUDIO PER LEI?

Dopo la breve parentesi dedicata a Cuor di poeta, che non ha però lasciato il segno, Gemma si butta a capofitto in questa nuova relazione. Nella puntata di Uomini e Donne di domani 15 maggio 2020 la vedremo infatti conoscere Occhi Blu. Il giovane corteggiatore sembra molto predisposto verso Gemma ma anche in questo caso, vista la sua giovane età, nessuno riesce a credere che l’interessamento sia reale…

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate per scoprire cosa succederà tra Gemma e il suo Occhi Blu. Appuntamento quindi alle prossime anticipazioni di Uomini e Donne per scoprire che cosa sta combinando Gemma Galgani, troverà davvero l’amore? Occhi Blu sembra pronto a soddisfare le sue esigenze, succederà?