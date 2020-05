Elisabetta Gregoraci, la bugia a sua madre prima di morire (Foto)

E’ sempre a Montecarlo Elisabetta Gregoraci per un nuovo collegamento con Caterina Balivo, pronta a rispondere alle domande al buio tra bugie che ha detto e tradimenti subiti (foto). Non ne ha dette molte di bugie nella sua vita ma a sua madre ne ha detta una enorme prima che morisse. “Non mi piace dire le bugie che poi mi dimentico e faccio dei grandi pasticci ma una grande l’ho detta a fin di bene e non so come ho fatto”. Ha gli occhi lucidi Elisabetta Gregoraci pensa alla sua mamma, ricorda che l’ha persa ormai da anni, stava male. A Caterina Balivo confida che nell’ultimo periodo per la malattia di sua madre non c’era più nulla da fare: “Avevo parlato con i dottori che mi dissero che non c’era più nulla da fare per lei ma quando andai da mia mamma le dissi di stare tranquilla che sarebbe andato tutto bene ed è stata la mia più grande bugia”.

ELISABETTA GREGORACI: “NON PUOI DIRE A UNA PERSONA CHE STA PER ANDARE VIA”

Crede che sua madre sapesse la verità ma che ha finto di crederle: “Sapeva tutto”. Si asciuga le lacrime cercando di non fare vedere la sua emozione ma ha avuto la forza di raccontare qualcosa di molto privato.

Dai social chiedono come faccia a essere sempre così bella e giovane, la sua risposta è schietta: “Io e Caterina siamo ancora tra le poche che non si sono deformate il viso”. Le dà ragione la Balivo: “Quando incominceremo a crollare non ci vedrete più”.

Altra domanda al buio: “E’ mai stata tradita Elisabetta Gregoraci?” Pensa di sì ma più che altro ha spesso beccato dei messaggi sul telefonino, messaggi di signorine a cui lei ha risposto. Ovvio poi lo “show” con il compagno del momento ma alla fine ha sempre perdonato perché erano “cose abbastanza soft”.