I Soliti Ignoti torna in diretta con nuove misure e concorrente vip: il pubblico premia ancora Amadeus

Da un po’ strano, dobbiamo ammetterlo. In nessun modo avremmo mai pensato di vedere in tv quello che poi succede in edicola, in farmacia, al supermercato. Plexiglass, adesivi a terra, indicazioni. I Soliti ignoti-Il ritorno torna, come ha anche sottolineato Amadeus e ritorna. Si va in onda in diretta da Roma, con tante novità e con tutto quello che mai avremmo immaginato di vedere. Distanziamento di sicurezza, norme da rispettare. Gli ignoti distanziati e divisi da plexiglass in modo da non avere nessun tipo di contatto. Non solo, almeno per queste prime puntate, si giocherà con ignoti che arrivano tutti da Lazio, per evitare problematiche di spostamenti tra regioni.

Chi segue i programmi in onda in questi giorni del resto sa bene che tutto è cambiato ( pensiamo a Uomini e Donne con le esterne in mascherina, chi mai le avrebbe immaginate). Inoltre, visto che gli ignoti, Amadeus e il concorrente, che nella puntata di ieri è stato Paolo Fox, non indossano la mascherina, niente aria condizionata perchè potrebbe essere pericoloso. Sono i nuovi protocolli che vanno rispettati e che segnano la ripartenza. Si prova a fare spettacolo. Del resto I soliti ignoti andando in replica per quasi due mesi ha continuato a incassare ottimi ascolti, battendo senza troppe difficoltà Striscia la notizia, che invece era in onda con puntate inedite. Il pubblico premia il programma di Rai 1 e ieri, con oltre 6 milioni di spettatori, ha regalato anche il picco di giornata al programma tornato in diretta.

OTTIMI ASCOLTI PER I SOLITI IGNOTI: IL RITORNO DI AMADEUS E IL GRANDE AFFETTO DEL PUBBLICO

Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.073.000 spettatori con il 20.6% ( il picco lo registra intorno ai 6 milioni di spettatori negli ultimi minuti con lo svelamento dell’identità e diventa anche il momento più visto della giornata).

Canale5 Paperissima Sprint diverte 3.144.000 spettatori pari al 13.1%

Vedremo se il pubblico si continuerà ad appassionare alla gara, probabilmente da questa sera gli ascolti torneranno a salire! Continueremo a seguire i dati per poterli poi commentare con voi.