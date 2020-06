Ascolti Io e Te: si va sotto il 10% di share e il pubblico boccia il programma

Dopo la prima puntata iniziata con un buon indice di ascolto, i dati auditel del programma di Diaco, non sono stati poi così convincenti. Io e Te registra nella puntata del 4 giugno 2020 un calo notevole, scende sotto il 10% di share assestandosi intorno all’8. Un dato che non dovrebbe entusiasmare troppo la dirigenza di Rai 1. Non ci si aspettava sicuramente grandissimi ascolti, anche Vieni da me dopo il ritorno in onda non ha brillato, ma portava comunque a casa la media dell’11% di share con oltre 1,7 milioni di spettatori davanti alla tv. Scendere di due punti non è certamente un buon dato.

IO E TE ASCOLTI IN CALO: IL PROGRAMMA DI DIACO BOCCIATO DAL PUBBLICO

I motivi del calo e della sonora bocciatura del pubblico? Il programma non aveva destato tutta questa grande curiosità neppure lo scorso anno, ma probabilmente dopo tre mesi di chiusura in casa e lockdown, il pubblico avrebbe voluto vedere qualcosa di meno soporifero. L’ora è già quello che è, perfetta per la pennichella. Non è un caso se molti spettatori lo hanno etichettato sui social come “la camomilla” del pomeriggio. Diaco fa certamente una televisione di buon livello, senza urlare, senza sensazionalismi. Quello che però mancano sono forse i contenuti. Pensiamo alla puntata di ieri. Ospite di punta Nancy Brilli che neppure una settimana fa era stata a Vieni da me per raccontare, tra l’altro, più o meno le stesse cose…Come si può pretendere che il pubblico reputi interessante una nuova intervista all’attrice, che di certo avrà milioni di cose da raccontare ma a così pochi giorno di distanza…

Eppure di cose da dire e da fare ce ne sarebbero state tante, visto tutto quello che gli italiani hanno affrontato in tre mesi. Storie di gente comune, storie d’amore in quarantena, storie di quotidiana ordinarietà. Per molti tra l’altro, Diaco ci mette troppo del suo, un difetto che era stato rintracciato già lo scorso anno e che torna di nuovo, anche in questa seconda edizione giornaliera del programma di Rai 1.

C’è da aspettare adesso la prossima settimana, quando Uomini e Donne non andrà più in onda. Se non dovesse riprendersi neppure senza Maria de Filippi, allora forse la Rai dovrebbe rivedere qualcosina nella programmazione per evitare che a pagare siano anche i programmi che andranno in onda nella fascia successiva.

ASCOLTI DELUDENTI PER IO E TE: ECCO I DATI AUDITEL DEL 4 GIUGNO 2020

I numeri di ieri: Io e Te intrattiene 1.361.000 spettatori (8.8%) e Il Paradiso delle Signore piace a 1.258.000 spettatori (10%).