Live – Non è la d’Urso, Brigitte Nielsen non parla da un anno con il figlio Killian: l’appello del ragazzo

Durante l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso andata in onda proprio ieri sera, domenica 7 giugno su Canale 5, Killian ha spiegato che non parla da un anno con sua madre Brigitte Nielsen. La donna ha rilasciato un’intervista in cui ha affermato che sente tutti i giorni i suoi figli. Eppure da quello che racconta Killian la verità sembra ben diversa. Il ragazzo sarebbe ai ferri corti con la madre in quanto Killian, circa un anno fa, avrebbe vissuto un periodo complicato a causa dell’alcol (adesso superato) e Brigitte conosce il problema. In studio a Live, Killian ha spiegato la sua infanzia difficile e quello che è successo realmente con mamma Brigitte Nielsen.

Live, Brigitte Nielsen non parla con il figlio da un anno: Killian racconta la verità in tv

L’ultima volta che Brigitte e Killian sono stati ospiti proprio a Live – Non è la d’Urso, il ragazzo ha confessato alla madre i problemi economici e non solo. Lei è poi ritornata negli USA. Dopodiché i fratelli hanno raccontato a Killian che la madre stava organizzando un viaggio in Messico con tutti. Il giovane ha scritto alla Nielsen ma lei le ha detto che lui non avrebbe fatto parte di questa iniziativa. Nessun viaggio per Killian. Killian ha però confessato di aver scritto dei messaggi molto pesanti a Brigitte in cui le diceva che non aveva più voglia di sentirla.

A Live – Non è la d’Urso l’appello di Killian a sua madre Brigitte Nielsen

Durante questo lungo anno, stando alle parole di Killian a Live, Brigitte Nielsen ha messo un muro di fronte al figlio. La donna avrebbe bloccato anche il ragazzo sul cellulare tanto che lui non riesce ad avere nemmeno una comunicazione tramite Whatsapp con la madre. In diretta da Barbara d’Urso, Killian ha detto di volerle molto bene e vorrebbe fare finalmente pace con lei. Killian ha allora fatto un appello a Brigitte: “Mamma io non vedo l’ora di vederti. Ci sono stati tanti problemi ma tutte le cose si possono risolvere. Da un anno e mezzo non ci sentiamo… La amo tanto. Ti voglio bene mamma”.