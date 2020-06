L’emozione di Gianfranco Pascucci fa piangere Elisa Isoardi a La prova del cuoco (Foto)

Penultima puntata andata in onda oggi per La prova del cuoco e Gianfranco Pascucci, che immaginiamo domani non sarà presente per la chiusura del programma, ha fatto quasi piangere Elisa Isoardi (foto). E’ difficile fare scendere le lacrime alla conduttrice, riesce ad essere molto dura e anche oggi ha tirato indietro le lacrime ma l’emozione per le parole di Pascucci c’era davvero. Domani La prova del cuoco chiuderà per sempre, nello studio del cooking show l’aria è quella dei grandi addii. Pascucci in collegamento propone una delle sue eccellenti ricette ricche di consigli per la cottura del pesce. Tredici anni fa il suo esordio a La prova del cuoco, si scherza sulle vecchie immagini di quegli anni. Lo chef stellato racconta che doveva proporre dei panini, ha pensato a quelli più strani, era disponibile solo quello spazio, poi con il tempo sono arrivate le ricette vere.

GIANFRANCO PASCUCCI SALUTA LA PROVA DEL CUOCO, SI CHIUDE UN’ERA

“Ci tengo a ringraziare veramente tutti, sono particolarmente triste perché è l’ultima mia puntata. Ho iniziato nel 2007 con i panini più strani, era quello lo spazio se volevo restare a La prova del cuoco. E’ stato un grande piacere, un pezzo di cuore rimane in questa bellissima esperienza. Un abbraccio a tutte le persone che conosco, vi voglio bene”. Ritroveremo di certo prima o poi Pascucci in un altro programma televisivo ma l’avventura a La prova del cuoco per tutti finisce qui.

“Sarà così fino a domani pomeriggio… adesso mi riprendo subito, le lacrime rientrano” commenta Elisa Isoardi asciugando gli occhi per potere proseguire la puntata. Non si lascia andare la conduttrice che tra le battute di questi ultimi giorni continua a sorridere ma non desidera mostrare il dispiacere che prova.

Emozionante in puntata oggi anche la dichiarazione d’amore di Laura, la bellissima fidanzata di Joseph Micieli. Altre nozze in vista ma non le vedremo alla Prova del cuoco.