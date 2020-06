Lorella Cuccarini saluta il pubblico di Vita in diretta e ringrazia tutti per il coraggio tranne Alberto Matano

Anche i saluti finali e i ringraziamenti sono anomali nella puntata de La vita in diretta di oggi 26 giugno 2020.E non poteva essere altrimenti visto che Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono in onda in diretta ma in realtà tra di loro non c’è nessun genere di rapporto, a quanto pare. Ed era immaginabile che sarebbe successo. Alberto ha iniziato i suoi ringraziamenti nello spazio da lui gestito e lo stesso ha fatto la Cuccarini che ha approfittato del suo momento per i saluti. Per lei poi un addio, mentre per Matano dovrebbe essere un arrivederci, se fosse confermata la sua presenza in solitaria nella prossima edizione de La vita in diretta in onda da settembre.

Lorella Cuccarini ha ringraziato il pubblico, ha ringraziato le persone che sono state al suo fianco in questi mesi difficili, in tutto l’anno anomalo. Ma non ha ringraziato Alberto Matano. Del resto non c’era motivo per farlo. Dopo le sue parole nella lettera diffusa questa mattina da Leggo, era abbastanza evidente che siano andati in onda insieme solo per dovere, ma senza nessun piacere.

LA VITA IN DIRETTA: L’ADDIO DI LORELLA CUCCARINI AL PUBBLICO

La conduttrice ha quindi ringraziato tutta la squadra con la quale ha lavorato quest’anno. Parla di professionalità, che dà sempre per scontato ma non di coraggio. E quest’anno per andare in onda da marzo in poi, tutti hanno avuto una buona dose di coraggio. Mentre gli italiani erano in casa, il governo invitava tutti a restare a casa e uscire il meno possibile, la squadra de La vita in diretta continuava a informare, con una puntata doppia. Non è stato facile e forse anche queste complicazioni hanno contribuito a peggiorare il già compromesso rapporto tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

Lorella non sa ancora dove andrà e che cosa farà il prossimo anno, non riesce a trattenere l’emozione mentre saluta il suo pubblico. Ma ringrazia per tutto l’affetto dimostrato durante l’anno, anche per gli ascolti. Ringrazia soprattutto per quello che è successo nelle ultime settimane quando dai social sono partite anche campagne pro Lorella, per chiedere che restasse al timone de La vita in diretta anche nella prossima stagione.