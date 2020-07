Bruno Vespa dice la sua su Belen e Diletta Leotta a Io e Te (Foto)

Si parla di tutto con Bruno Vespa a Io e Te e nei suoi giudizi finiscono anche Belen Rodriguez e Diletta Leotta, non senza imbarazzo (foto). Sono tante le passioni del conduttore e giornalista, tanti anche i libri che ha scritto negli anni, tra questi c’è la sua ultima fatica: “Bellissime – Le donne dei sogni italiani dagli anni ’50 a oggi” e Pierluigi Diaco tira fuori una carrellata di figure femminili presenti o meno in quel libro. Dalla storia alla politica ma per Bruno Vespa c’è ovviamente anche il mondo dello spettacolo, tantissime le splendide donne che ha incontrato, intervistato e gli basta un attimo per dire se una donna è affascinante o seduttiva ma se con Belen va sul sicuro non sa cosa rispondere sulla Leotta. Vespa non ha dubbi Belen Rodriguez è seduttiva. Diletta Leotta non sa.

BRUNO VESPA SPIEGA IL SUO IMBARAZZO: NON CONOSCE DILETTA LEOTTA

Non la conosce di persona, non l’ha mai incontrata, mai intervistata, Belen è invece stata sua ospite in tv. “Posso giudicare una donna se la conosco e la vedo ma se vedo una foto posso dire che è una donna molto bella”. Per il resto sa tutto di tantissime donne bellissime, seduttive o affascinanti, parla di Laura Antonelli, di Marisa Allasio, la prima che ha turbato i suoi sogni da 13enne. La lista è lunghissima e racconta di Stefania Sandrelli, Brigitte Bardot, Sophia Loren, Serena Grandi, Valeria Marini e tante altre.

Sposato da 45 anni con Augusta Iannini, un vero successo nella sua vita privata, ma questo non impedisce certo di apprezzare fascino e seduzione di altre donne.

Spiega anche la differenza tra una donna o un uomo affascinanti ma non seduttivi: “La seduzione può nascere da uno sguardo. Il fascino include il portamento, il modo di porsi. La seduzione è fatta da gesti, da allusioni”.