Per la Domenica di Rai 1 nel pomeriggio Mara Venier e Francesca Fialdini da settembre

Il pomeriggio della domenica di Rai 1 non cambia, anzi a settembre confermati i due volti femminili che hanno tenuto compagnia al pubblico in questa difficilissima stagione televisiva che ha visto spadroneggiare il maledetto coronavirus. Anche per la stagione 2020-2021 di Rai 1, confermati Domenica IN e Da Noi a ruota libera. Mara Venier e Francesca Fialdini saranno le signore della domenica, dalle 14 alle 18,45 per poi dare la linea al quiz.

DOMENICA IN: PICCOLE NOVITA’ PER LA PROSSIMA STAGIONE

A settembre, torna “Domenica In” con la conferma di Mara Venier alla conduzione dello storico contenitore della domenica pomeriggio di Rai1. Mara Venier sarà la padrona di casa di “Domenica In” per il terzo anno consecutivo, al termine di un’edizione di grande successo che l’ha consacrata come la vera regina della domenica pomeriggio con ascolti sempre in crescita, nonostante una stagione particolarmente lunga e complessa. La nuova edizione, alla quale Mara Venier sta già lavorando con i suoi autori, si preannuncia sostanzialmente in linea con la formula vincente di quest’anno, anche se non mancheranno alcune novità e la conferma di quelli che sono stati i punti di forza di questa edizione, ovvero le interviste one to one, nelle quali la conduttrice ha dato prova di essere davvero una fuoriclasse. Tra le novità della prossima edizione potrebbe esserci la presenza di un personaggio fisso per alcune

puntate, una sorta di amico/a della domenica, oltre agli interventi di alcuni

comici e un nuovo gioco, al quale gli autori stanno lavorando, in grado di coinvolgere gli spettatori da casa. Confermata la presenza della band in studio.

Conduce: Mara Venier

In onda dal 13 settembre – ore 14.00

DA NOI A RUOTA LIBERA CONFERMATO PER IL POMERIGGIO DI RAI 1

Dopo il successo della prima stagione, torna a settembre “Da noi…a ruota

libera”, il programma di Francesca Fialdini in onda la domenica pomeriggio

su Rai1. In ogni puntata le storie e i racconti di vita di persone che hanno vissuto “a ruota libera”, che hanno seguito fino in fondo la loro natura. Francesca Fialdini le prende per mano e le porta a raccontare il loro percorso, con il suo stile sempre inclusivo, empatico ma in cui ogni giudizio è sospeso e il desiderio è solo quello di accogliere, conoscere, comprendere, lontano da cliché e sovrastrutture. Gli ospiti sono “persone comuni” e personaggi e artisti del nostro tempo, accomunati tutti da una storia interessante da raccontare e dal desiderio di farlo senza filtri. Anche quest’anno riflettori accesi sull’attualità con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni, donne che hanno saputo trovare la loro strada contro ogni avversità.

Conduce: Francesca Fialdini

In onda la domenica dal 13 settembre – ore 17.20