E’ sempre mezzogiorno: prime anticipazioni su temi e protagonisti del programma di Rai 1

Sta lavorando al suo nuovo programma Antonella Clerici, in questa estate in cui la ritroviamo spesso nella casa nel Bosco, dal quale E’ sempre mezzogiorno trarrà grande ispirazione. Sarà un programma molto diverso da La prova del cuoco, almeno a giudicare da quelle che sono state le anticipazioni date durante la presentazione dei palinsesti Rai. Ma c’è un ritorno al passato, con la scelta di Antonella Clerici di richiamare nel suo programma, alcuni amatissimi volti che il pubblico de La prova del cuoco ha imparato a conoscere in oltre 20 anni di trasmissione. Proprio ieri sera, a casa della Clerici, c’è stata una grande cena alla quale hanno partecipato alcuni dei suoi cari amici, che immaginiamo, faranno parte del cast di E’ sempre mezzogiorno. Alla cena erano presenti gli chef Sergio Barzetti, Andrea Mainardi grandei amici di Antonella Clerici che potrebbero quasi certamente essere protagonisti di E’ sempre mezzogiorno con le loro ricette.

Ma non solo, a cena c’erano anche Federico Quaranta, Daniele Persegani, Francesca Marsetti, Evelina Flachi, Cesare Marretti e Fulvio Marino. Tutti volti che abbiamo imparato a conoscere per la loro bravura e per la loro voglia di dare consigli preziosi al pubblico. Torneranno a essere protagonisti nella prima edizione di E’ sempre mezzogiorno?

E’ SEMPRE MEZZOGIORNO ARRIVANO LE PRIME ANTICIPAZIONI

E’ la stessa Antonella Clerici dalla rivista Oggi, che racconta come sarà il suo nuovo programma:

Io non ho copioni, vado sempre e solo di pancia: sono negata per le conduzioni istituzionali, io mi diverto a essere senza schemi. Ora ho ben in mente il tipo di programma che farò, ma mi stimola l’idea che saprò aggiustarlo… Un po’ di paura ce l’ho. Faccio una cosa nuova, ovvio che i timori ci siano. Ma in questo momento sento la mia azienda vicina… Mi sarebbe tanto piaciuto poterlo realizzare dalla mia casa nel bosco, ma, per le restrizioni del Covid, la Rai ha preferito scegliere di ricreare il bosco negli studi di via Mecenate, a Milano. Avevo fatto già costruire il camerino, ma per quest’anno è andata così.

Il prossimo anno vedremo davvero tutto dalla casa del bosco di Antonella? Se gli ascolti dovessero essere buoni e se il pubblico di affezionerà al format, potrebbe davvero accadere!