A casa di Antonella Clerici i protagonisti della Prova del cuoco per una cena nel bosco (Foto e Video)

Cosa bolle nella pentola di Antonella Clerici che ieri sera a casa sua ha accolto gran parte dei protagonisti della Prova del cuoco, gran parte dei suoi storici amici? Una foto per un brindisi tutti insieme e un video in diretta, tutto mostrato su Instagram con il massimo dell’entusiasmo. A cena nella casa di Antonella Clerici e Vittorio Garrone ad Arquata Scrivia c’erano Sergio Barzetti, Andrea Mainardi, Federico Quaranta, Daniele Persegani, Francesca Marsetti, Evelina Flachi, Cesare Marretti e Fulvio Marino. Una cena tra amici e vecchi ricordi, niente di più? Di certo era una cena tra amici, di certo avranno riso e si saranno emozionati tanto ricordando le tante puntate insieme a La prova del cuoco ma tra gli hashtag utilizzati da Antonella Clerici c’è anche #futuro. La conduttrice avrà di certo bisogno di avere un po’ di persone accanto per il suo nuovo programma, E’ sempre mezzogiorno, in onda dal prossimo settembre. Chissà che la cena nel bosco di ieri sera non sia una bellissima anticipazione.

ANTONELLA CLERICI CON GLI AMICI DE LA PROVA DEL CUOCO PER UNA SERATA SPECIALE

Sembra una bambina alla sua festa di compleanno Antonella, si scusa con Vittorio Garrone che sempre sorridente osserva tutto ma non ha molto da dire. Ci sono anche le mogli di Sergio Barzetti ed Andrea Mainardi, ci sono anche altre persone ma tutti parte del percorso vissuto insieme a La prova del cuoco.

Ognuno ha portato qualcosa per la cena mentre Antonella Clerici ha cucinato il suo vitel tonnè a cui ha aggiunto gli immancabili fagiolini. C’è “il gnocco fritto” di Daniele Persegani, il gorgonzola di Sergio Barzetti, la focaccia con la mortadella di Fulvio Marino e poi Cesare Marretti sta preparando le trofie.

Francesca Marsetti ha portato i dolci. C’è tutta la voglia di divertirsi insieme ma attendiamo di saperne di più.