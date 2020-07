Gerry Scotti: l’ex ballerino di Amici chiede spiegazioni sul suo licenziamento (Foto)

Compare di nuovo sulla scena Valerio Pino e questa volta contro Gerry Scotti (Foto). L’ex ballerino di Amici ha rilasciato una intervista alla rivista Nuovo e ha di nuovo parlato della sua brutta esperienza nel programma La Corrida, programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5, storica trasmissione di Corrado. Valerio Pino continua a ripetere di essere stato licenziato dopo la prima puntata della Corrida, subito dopo e senza un valido motivo. Sono passati anni da quel momento ma il ballerino chiede ancora spiegazioni e questa lo fa rivolgendosi direttamente al conduttore, desidera avere un confronto con lui e non solo con lui. La richiesta è anche quella di parlare con la vedova di Corrado e con l’intera produzione. La polemica è servita ma c’è da ricordare che c’è anche altro dietro tutto questo.

VALERIO PINO CHIEDE SPIEGAZIONI A GERRY SCOTTI

“Vorrei un chiarimento con lui, con il direttore di produzione e con la vedova di Corrado…Si sono presi la responsabilità di licenziarmi e adesso voglio sapere il perché. Essere stato licenziato dopo solo una puntata e senza alcun motivo, è stata la più grande ingiustizia che ho subito in vita mia”. Ovviamente tutti conosciamo Corrado Mantoni, il conduttore che purtroppo da anni non è più con noi. Ricordiamo che il ballerino ha una sua versione, è sicuro di essere il figlio illegittimo di Corrado.

Non è la prima volta che l’ex ballerino innesca una polemica o fa rivelazioni scottanti sulla sua vita privata legando anche il suo nome a un altro ballerino di Amici.

Parlando di Stefano De Martino ha anche detto con “sana invidia”: “Facciamo un applauso a Stefano De Martino, ha saputo gestire molto bene e sono sanamente invidioso, perché grazie ad una serie di situazioni è riuscito ad avere un posto in RAI come conduttore, ecc grazie all’accoppiata con Belen e ad una serie di cose è riuscito anche senza spiccare in eccellenza ne nella danza ne in un carisma particolare” dando tutto il merito a Maria De Filippi. Ci chiediamo se Gerry Scotti risponderà.