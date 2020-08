Chi è Davide Blanda candidato al trono di Uomini e Donne con la passione per Tik Tok

AAA cercasi nuovo tronista di Uomini e Donne e questa volta la redazione del programma di Maria de Filippi chiede l’aiuto del pubblico. Come? La redazione di Uomini e Donne ha selezionato tre aspiranti tronisti ma c’è posto solo per due sul trono. Uno dei candidati è Davide Blanda, 27 anni, con la passione per i balletti su Tik Tok dove conta oltre 40 mila followers. Davide vorrebbe trovare la donna giusta nel programma di Canale 5 e spera di avere questa occasione. Ma non è il solo. Insieme a lui altri due bellissimi ragazzi. Un salentino, Davide Donadei e un giovane fisioterapista, Gianluca de Matteis con la passione per i viaggi e per la moto.

Visitando il sito di Witty potrete vedere i video di presentazione e scegliere quindi i due ragazzi che vorreste vedere sul trono di Uomini e Donne.

E ora conosciamo meglio l’altro Davide…

CHI E’ DAVIDE BLANDA ASPIRANTE TRONISTA DI UOMINI E DONNE

Davide Blanda ha 27 anni, proviene da Novara e lavora come operaio in un’azienda alimentare. Davide vive con i suoi genitori e con i suoi due fratelli e, proprio insieme a suo fratello, condivide la passione di fare dei balletti e di postarli su TikTok.

Nel suo provino per Uomini e Donne spiega:

Ho voluto intraprendere questo percorso perché, a 27 anni, credo di poter partecipare a questo programma e sperare di trovare una persona a cui posso dare degli stimoli e riceverli. Storie importanti? Ne ho avuta una, ero piccolo ma ho ricevuto tanto da questa ragazza che era più grande di me. Avevo 19 anni. Ho provato a relazionarmi con altre ragazze ma non trovo affinità mentale. Non c’è più voglia di parlare e ascoltare. Nel mio ultimo rapporto, è mancato davvero il dialogo.

Davide a quanto pare, viste anche le sue esperienze passate, vorrebbe conoscere anche una donna più grande ( in un’ottica di trono over e trono classico che si fondono, potrebbe essere perfetto). E spiega:

Approccio la donna con lo sguardo. Mi riesce sempre, sì. L’ultima volta che ho detto “ti amo”? Non me lo ricordo neanche. Da Uomini e Donne, mi aspetto un percorso intenso. Dall’altra parte, mi aspetto persona che abbiano la stessa mia voglia. Sono un ragazzo diverso dai ragazzi che si vedono in giro oggi.

Con un gran bel fisico, Davide Blanda si mostra spesso sui social a petto nudo. Su Instagram ha un profilo aperto che conta oltre 8000 followers.