Chi è Gianluca De Matteis aspirante tronista di Uomini e Donne che cerca una donna che non sbagli i congiuntivi

Si scaldano i motori in vista della prossima stagione televisiva ed è già tempo di pensare al mondo di Uomini e Donne. La redazione di Maria de Filippi è a lavoro ma a quanto pare, anche il pubblico avrà la sua parte di compiti a casa da svolgere. Infatti la redazione ha selezionato tre candidati tronisti che si contendono il posto per due troni. Sarà il pubblico, dichiarando la sua preferenza sul sito Witty, a scegliere i due ragazzi che avranno la possibilità di cercare l’amore nel programma di Canale 5. Tra questi, c’è Gianluca de Matteis, uno dei tre candidati al trono di Uomini e Donne. Capelli scuri, trent’anni, dall’accento sembrerebbe romanissimo…Lavora come fisioterapista ma ha una grandissima passione per le moto.

CHI E’ GIANLUCA DE MATTEIS CANDIDATO A UN POSTO COME TRONISTA PER UOMINI E DONNE

Quando parla della sua passione per le moto, a Gianluca brillano gli occhi. E nel suo video di presentazione spiega:

In moto, vivi l’asfalto in maniera totalmente differente. I paesaggi che vedi hanno degli odori e dei colori diversi. Vivo molto intensamente il silenzio che sento quando vado in moto. Penso tanto, rifletto, ragiono su di me… Viaggio molto: zaino in spalla, prendo e parto, solo andata. E’ così che capitano le occasioni più strane e divertenti ma anche quelle più vere e autentiche. Frequento solo posti “poveri”: è così che ho imparato a sorridere nelle difficoltà grazie tantissimo a quello che ho vissuto in Indonesia, in India, in Nepal, in Cambogia. Ho visto posti dove persone non hanno niente e sorridono sempre.

Su Instagram Gianluca conta già oltre 5000 followers ma il suo profilo è privato. “Il trono perchè è una modalità lenta per poter conoscere una persona“ha detto Gianluca che crede che in questo modo avrà più tempo per conoscere una donna. Per essere stimolato cerca una persona che lo metta in difficoltà. Crede di non essere geloso e non vuole una ragazza gelosa. “Cerco una ragazza che sa parlare bene in italiano, se sbagliano un congiuntivo per me è troppo” ha detto il giovane romano nel suo provino. Ed è per questo che gli facciamo un grosso in bocca al lupo, non sarà affatto semplice!

