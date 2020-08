Per Ignazio Moser un posto a Domenica IN con zia Mara?

Si vocifera che tra i motivi della crisi che sembra aver condannato alla separazione Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, ci sia anche la voglia del bel modello, di fare un salto di qualità nel mondo della tv. Non ha mai nascosto le sue aspirazioni e forse Cecilia, non ha molto gradito le nuove frequentazioni del suo fidanzato, o forse ex fidanzato. Sul numero di Nuovo in edicola questa settimana, viene confermata l’amicizia tra Ignazio Moser e Mara Venier che hanno trascorso con altri amici ( zia Mara è al mare con tutta la famiglia) alcuni giorni insieme a Forte dei Marmi. Si progetta la nuova edizione di Domenica In?

IGNAZIO MOSER A DOMENICA IN CON MARA VENIER?

Ignazio Moser potrebbe essere uno dei protagonisti del programma da settembre? In questo strano incrocio di vecchie e nuove amicizie, spunta anche il nome di Stefano de Martino, grande amico di Mara Venier ed ex illustre in questo caso. Ex cognato di Cecilia ed ex cognato di Ignazio ( anche se Moser e la piccola Rodriguez non sono sposati, per cui la parentela non è ufficiale). Potrebbe essere questa amicizia con Mara, che ha sempre difeso a spada tratta, Stefano, ad aver dato fastidio a Cecilia provocando la rottura con Ignazio? Solo i diretti interessati possano saperlo ma c’è comunque questo incontro, appunto documentato che fa ben sperare chi vorrebbe vedere Ignazio di nuovo in tv dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello VIP.

A fare cosa? Bhè questo al momento resta un mistero anche perchè sono voci estive senza fondamento. Mara Venier ha già spiegato che la sua Domenica IN non sarà rivoluzionata anche se potrebbero esserci degli ospiti fissi che le faranno compagnia. Ignazio Moser potrebbe appunto essere uno di questi amici?

Tante domande e poche risposte anche perchè al momento Cecilia e Ignazio non dicono molto. Non sono più insieme però, è quest è un dato di fatto. Lui è in Portogallo, lei è rimasta con mamma e Jeremias in Italia e prosegue le sue vacanze da single a quanto pare…