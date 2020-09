Live-Non è la d’Urso parte con la reunion dei concorrenti del primo Grande Fratello 20 anni dopo

Gustosa anteprima quella data dal sito Davidemaggio.it nella serata di ieri. Le anticipazioni riguardano la prima puntata di Live-Non è la d’Urso. Pare infatti che nella serata del 13 settembre 2020, per il debutto del programma di Canale 5, ci sarà una sorpresa per chi ama il Grande Fratello. Tutto, o meglio, quasi tutti i concorrenti del Grande Fratello 1, della prima edizione del reality di Canale 5, 20 anni dopo, saranno di nuovo insieme in uno studio televisivo. Non sappiamo ancora se ci saranno proprio tutti ma pare che la d’Urso avrà il piacere di celebrare i 20 anni del programma, raccontando anche come è cambiata la vita degli ex gieffini in questi anni.

Per l’occasione immaginiamo, ci sarà anche un omaggio a Pietro Taricone, che ci ha lasciati ed è rimasto nel cuore di tutti i concorrenti del Gf che con lui hanno condiviso questa avventura.

A LIVE-NON E’ LA D’URSO LA REUNION DEL CAST DEL GRANDE FRATELLO 1

La prima edizione del Grande Fratello è stata vinta da Cristina Plevani che di recente non è comparsa molto in tv ma è sempre attiva sui social. L’abbiamo ritrovata nel corso dell’ultima edizione del GFVIP a commentare quello che i suoi due ex compagni di viaggio combinavano nella casa…A tal proposito non dovrebbero mancare Salvo Veneziano e Sergio Volpini.

Si dice che non ci sarà Rocco Casalino, all’epoca ingegnere, oggi porta voce del presidente del Consiglio. A Live i politici non mancano, Rocco Casalino sarebbe comunque potuto passare per un saluto, non trovate?

Maria Antonietta Tilloca e Francesca Piri sono invece quasi scomparse dalla tv anche se l’ultima citata, qualche giorno fa dai social aveva fatto sentire la sua voce, lamentandosi appunto per la mancata celebrazione della prima edizione del reality.

Anche Lorenzo Battistello non bazzica molto gli ambienti televisivi anche se di lui in qualche occasione, si è nuovamente parlato. Chi di certo non mancherà invece, è Roberta Beta che dei salotti di Barbara d’Urso è spesso ospite. Incognita Marina La Rosa che non sembrava gradire molto i programmi d’ursiani, si scomoderà per questa reunion? Vedremo…

Di certo il pubblico potrebbe essere molto interessato, anche a capire cosa fanno oggi i protagonisti della prima edizione del Grande Fratello e come è cambiata la loro vita. Potrebbe esserci un lungo spezzone del programma dedicato a questo e per la prima volta vedremmo qualcosa di leggermente diverso dal solito, e anche inedito…

Appuntamento quindi alla prima serata di domenica, con il ritorno di Live-Non è la d’Urso, il 13 settembre 2020.